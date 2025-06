Pronostico Auckland City-Boca Juniors: una goleada potrebbe non bastare

Auckland City-Boca Juniors è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): streaming, formazioni, pronostico.

Il Boca Juniors venerdì scorso è uscito a testa alta dalla sfida con una big europea come il Bayern Monaco ma la sconfitta con i tedeschi (2-1) equivale ad un duro colpo per le speranze di qualificazione agli ottavi degli uomini di Miguel Angel Russo. In classifica, infatti, gli argentini sono rimasti fermi a quota 1 punto, mentre Bayern e Benfica, le due europee, hanno staccato rispettivamente di cinque e di tre lunghezze Merentiel e compagni, a Miami castigati da un gol di Olise a sei minuti dal fischio finale.

Ciò significa che al Boca potrebbe non bastare una vittoria nell’ultima giornata con i disastrosi neozelandesi dell’Auckland City: gli Xeneizes, non essendo più padroni del proprio destino, oltre a segnare più gol possibili, devono sperare che il Bayern Monaco – già qualificato ma non ancora certo del primo posto – batta il Benfica. Perché se i portoghesi riuscissero ad evitare la sconfitta condannerebbero contemporaneamente i gialloblù. Certo, molto dipenderà da quante reti segnerà il Boca Junios e da quante ne incasserà il Benfica: al momento la differenza reti – discriminante che entra in ballo perché lo scontro diretto è terminato in parità – vede nettamente in vantaggio i lusitani (+6 e -1). Stando così le cose, il club sudamericano ha bisogno di realizzare almeno sei gol contro l’Auckland, ma qualcun altro non guasterebbe poiché se si dovesse arrivare a decidere il secondo posto con il fair play, il Boca avrebbe comunque la peggio per aver rimediato più cartellini del Benfica.

Come vedere Auckland City-Boca Juniors in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Auckland City-Boca Juniors è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) al Geodis Park di Nashville. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Boca Juniors per sperare nella qualificazione non dovrà avere pietà dei neozelandesi, che tra Bayern Monaco e Benfica hanno già incassato la bellezza di 16 gol complessivi. Ipotizziamo un successo degli argentini con almeno cinque reti di scarto, scenario tutt’altro che irrealistico visto il livello bassissimo dell’Auckland City.

Le probabili formazioni di Auckland City-Boca Juniors

AUCKLAND CITY (5-4-1): Garrow; Bell, Mitchell, Heijer, Boxall, Lagos; Yoo, Zhou, Ilich, Zeb; Bevan.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Di Lollo, Ayrton Costa, Blanco; Herrera, Battaglia; Zenon, Velasco, Palacios; Merentiel.

POSSIBILE RISULTATO: 0-6