Pronostici Juventus e Real Madrid: ecco tutti gli ammoniti delle due partite che vedono protagoniste i bianconeri e i Blancos. Le nostre scelte

La vittoria al debutto in questo Mondiale per Club permette alla Juventus di guardare con ottimismo alla seconda partita che sulla carta non dovrebbe creare nessun tipo di problema alla formazione di Tudor. Quindi passaggio del turno quasi in cassaforte, soprattutto se riuscissimo a vedere una squadra compatta e concentrata come vista un paio di giorni fa.

Bianconeri favoriti, quindi, contro il Wydad, che ha perso contro il Manchester City tenendo testa, per quanto possibile, alla formazione di Guardiola. Detto questo, andando ad analizzare i tackle fatti nel primo match, e soprattutto l’uomo che dovrà affrontare nel corso della partita, è evidente che sia Mohammed Moufid uno dei maggiori indiziati a beccarsi il cartellino giallo. Ne ha fatti 8 nella prima gara, quindi è evidente che potrebbe anche cadere in qualche intervento in ritardo e quindi beccarsi l’ammonizione. In questa partita, la nostra scelta, ricade su di lui.

Pronostici Real Madrid-Pachuca: ecco la nostra scelta

Passiamo adesso all’altra gara che andiamo ad analizzare in questo articolo, quella tra il Real Madrid di Xabi Alonso e il Pachuca. Dopo il pareggio al debutto i Blancos devono vincere a tutti i costi per rimanere dentro a questa manifestazione. Lo faranno di nuovo senza Mbappé, che è stato ricoverato per una gastroenterite. Ma lo faranno con Guler, che senza dubbio, potrebbe mettere in difficoltà il diretto avversario che dovrebbe essere Bryan Gonzalez.

Il messicano, autore del gol contro il Salisburgo inutile ai fini del risultato, ha fatto dieci tackle complessivi e commesso 3 falli durante il match. Sotto questo aspetto è stato il più cattivo in campo. Quindi, vedendo il giocatore che gli capiterà davanti (ma anche Rodrygo si potrebbe allargare), le difficoltà saranno maggiori. E il giallo è quasi scritto.

Quindi: Mohammed Moufid ammonito plus e Bryan Gonzalez ammonito plus, su GoldBet, hanno un valore di 6,48 volte la posta.