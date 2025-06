I pronostici di domenica 22 giugno: Europei U21, Mondiale per Club e Serie B

I pronostici di domenica 22 giugno, si chiudono i quarti di finale degli Europei U21, in campo anche il Mondiale per club e la Serie B

Sarà una domenica ricca di calcio, con i due restanti quarti di finale degli Europei Under 21, quattro partite del Mondiale per Club e il ritorno dello spareggio playout tra Salernitana e Sampdoria. Vista la necessità da parte dei campani di attaccare e rimontare lo svantaggio accumulato, dovranno necessariamente attaccare, sbilanciandosi soprattutto a partire nel secondo tempo soprattutto in caso di partita ancora bloccata. Ecco perché l’opzione tempo con più gol: secondo appare valida.

L’Italia U21 ha fatto bene nel girone, ma la Germania è avversaria molto temibile soprattutto in attacco: c’è da aspettarsi una partita con almeno un gol per squadra, mentre la Francia parte favorita sulla Danimarca.

I pronostici sulle altre partite

Al Mondiale per Club scende in campo di nuovo la Juventus, dopo il 5-0 dell’esordio. Contro il Wydad un’altra vittoria è altamente probabile, con annessa qualificazione per poi affrontare l’ultima sfida col Manchester City – che non avrà problemi con l’Al Ain – con maggiore serenità. Il Real Madrid fermato all’esordio punta a sbloccarsi contro il Pachuca, vittoria e over in arrivo anche per l’Al Hilal di Simone Inzaghi contro il Salisburgo.

Pronostici: la scelta del Veggente

• TEMPO CON + GOL: SECONDO in Salernitana-Sampdoria, Serie B, ore 21:00

Vincenti

JUVENTUS (in Juventus-Wydad, Mondiale per Club, ore 18:00)

(in Juventus-Wydad, ore 18:00) FRANCIA (in Danimarca-Francia, Europei U21, ore 18:00)

(in Danimarca-Francia, ore 18:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Pachuca, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Real Madrid-Pachuca, ore 21:00) AL HILAL o pareggio (in Salisburgo-Al Hilal, Mondiale per Club, ore 00:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Real Madrid-Pachuca , Mondiale per club, ore 21:00

, Mondiale per club, ore 21:00 Salisburgo-Al Hilal , Mondiale per club, ore 00:00

, Mondiale per club, ore 00:00 Manchester City-Al Ain, Mondiale per club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Germania-Italia, Europei U21, ore 21:00

Comparazione quota totale (gol + over 2,5): 4.54 GOLDBET ; 5.11 SNAI; 4.54 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Salisburgo-Al Hilal, Mondiale per Club, ore 00:00