Pronostico Seattle Sounders-PSG: pericolo classifica avulsa

Seattle Sounders-PSG è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca lunedì alle 21:00 (ora italiana): streaming gratis, formazioni, pronostico.

La clamorosa sconfitta del PSG contro il Botafogo nella seconda giornata della fase a gruppi ha messo un po’ di pepe nel discorso qualificazione in un girone in cui i primi due posti sembravano già “assegnati” ai neocampioni d’Europa e all’Atletico Madrid. Alla vigilia della terza ed ultima giornata, invece, davanti a tutti c’è il sorprendente Botafogo, unica squadra ancora a punteggio pieno, seguito dalle due europee appaiate a quota 3 punti. Ultimi e ormai praticamente fuori i Seattle Sounders, battuti 3-1 dai madrileni venerdì scorso.

Stando così le cose, la possibilità che tre squadre si ritrovino a quota sei dopo il terzo turno non è così remota ed a quel punto bisognerà considerare tutte le partite in questione e formare la cosiddetta classifica avulsa. Il PSG, ad ogni modo, dovrebbe immediatamente tornare a vincere contro la squadra meno competitiva del raggruppamento: contro il Botafogo, più che il turnover di Luis Enrique – il tecnico spagnolo ha fatto riposare diversi titolari, per poi inserirli ad inizio ripresa – i parigini hanno sofferto l’atletismo dei brasiliani, apparsi decisamente più in condizione rispetto a Donnarumma e compagni. Un PSG meno incisivo del solito, dunque, non è riuscito a scardinare la difesa bianconera ed a ribaltare il gol (decisivo) di Igor Jesus a fine primo tempo.

Seattle, il coraggio non manca

Contro i Seattle Sounders Luis Enrique proseguirà con le rotazioni ma difficilmente stavolta non vedremo in campo dal 1′ gente come Nuno Mendes o Fabian Ruiz.

Gli statunitensi possono comunque essere soddisfatti delle prestazioni offerte finora: anche contro l’Atletico si sono resi più volte pericolosi, dimostrando di avere un discreto coraggio contro avversari nettamente superiori. Non è un caso che gli uomini guidati da Brian Schmetzer finora siano tra quelli che hanno tirato di più verso la porta avversaria (tiri totali), trovando la via del gol sia contro il Botafogo sia contro i Colchoneros.

Come vedere Seattle Sounders-PSG in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Seattle Sounders e PSG è in programma lunedì alle 21:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Sorpreso dal Botafogo, il PSG di certo non sbaglierà l’ultima partita del girone contro i modesti Sounders. Sarà verosimilmente un match che regalerà molte reti, considerando pure l’atteggiamento spregiudicato di Seattle: il segno “gol” – statunitensi sempre a segno finora – è un rischio che potrebbe valere la pena correre.

Le probabili formazioni di Seattle Sounders-PSG

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Bell, Kee-hee Kim, Nouhou; C. Roldan, Vargas; De la Vega, Rusnak, Kent; Jesus Ferreira.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Lee, Barcola, Kvaratskhelia.

POSSIBILE RISULTATO: 1-5