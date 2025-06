Pronostico Real Madrid-Pachuca: è ancora un cantiere aperto

Real Madrid-Pachuca è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 21:00 (ora italiana): pronostico.

Il Real Madrid ha debuttato nel Mondiale per Club con un deludente pareggio con l’Al-Hilal, una delle squadre più forti e assortite del campionato saudita, da qualche settimana guidata dall’ex tecnico dell’Inter Simone Inzaghi. È finita 1-1 la sfida con il club di Riad, che più volte è riuscito a creare grattacapi ai Blancos, apparsi ancora arrugginiti ed in pieno rodaggio.

Ruben Neves ha replicato a Gonzalo Garcia a fine primo tempo, mentre nei minuti finali Modric e compagni hanno sprecato l’occasione che avrebbe potuto consegnargli i primi tre punti, con Valverde che si è fatto ipnotizzare da Bounou dal dischetto. Non ha fatto drammi, in ogni caso, il nuovo allenatore del Real Madrid, Xabi Alonso: servirà molto tempo (e allenamenti) per “trasformare” una squadra ancora troppo simile alla versione ancelottiana e renderla in grado di sviluppare quel tipo di calcio, basato principalmente sul pressing alto e la riconquista immediata della palla, che ha funzionato così bene al Bayer Leverkusen.

Da rivedere pure una transizione difensiva che è andata troppo in affanno non appena l’Al-Hilal ha sfondato la prima linea di pressione: si sono aperti tanti spazi, permettendo ai sauditi di costruire molte occasioni da gol.

Insomma, per vedere il “vero” Real Madrid di Xabi Alonso bisognerà attendere ancora un po’. Nel frattempo i Blancos andranno alla ricerca dei primi tre punti nella sfida con i messicani del Pachuca, sconfitti all’esordio 2-1 dal Salisburgo. Una sconfitta dolorosa, soprattutto per com’è arrivata: gli uomini di Jaime Lozano, infatti, non avrebbero meritato di abbandonare il terreno di gioco a mani vuote dopo aver creato di più rispetto agli austriaci e aver avuto addirittura più occasioni. Il Pachuca cercherà di fare meglio rispetto allo scorso dicembre, quando venne travolto dal Real Madrid nella finale di Coppa Intercontinentale con un netto 3-0.

Come vedere Real Madrid-Pachuca in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Real Madrid e Pachuca è in programma domenica alle 21:00 (ora italiana) al Bank of America Stadium di Charlotte. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Stavolta il Real Madrid non dovrebbe fallire l’appuntamento con i tre punti ma la squadra di Alonso è ancora un cantiere aperto e non sarebbe una sorpresa se i messicani riuscissero ad infilare la loro difesa almeno in un’occasione. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Pachuca

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Raul Asencio, Huijsen, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo Garcia, Vinicius Jr.

PACHUCA (4-3-3): Moreno; Luis Rodriguez, Bauermann, Pereira, Bryan Gonzalez; Montiel, Pedraza, Palavecino; Dominguez, Rondón, Kenedy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1