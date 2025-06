Pronostico Manchester City-Al Ain: stavolta niente freno a mano tirato

Manchester City-Al Ain è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 03:00 (ora italiana): pronostico.

Niente goleada all’esordio. Per il Manchester City però era importante partire con il piede giusto nel Mondiale per Club, per iniziare lentamente a rimuovere i ricordi infausti dell’ultima stagione, che per la squadra di Pep Guardiola non è stata affatto positiva. I Cityzens, sorteggiati nello stesso gruppo della Juventus, hanno esordito con un comodo 2-0 ai marocchini del Wydad Casablanca. Partita sostanzialmente archiviata nel primo tempo grazie ai gol di Foden – uno di quelli che più è mancato al tecnico catalano lo scorso anno – e di Doku. La “macchia” è stata l’espulsione, francamente evitabile, di Lewis a due minuti dalla fine, che costringerà il terzino inglese a saltare la prossima sfida.

Guardiola ne ha approfittato per mandare in campo alcuni dei nuovi acquisti tra cui Reijnders e Cherki, tutti e due partiti dal 1′. Da sottolineare la sontuosa prestazione dell’ex milanista, che a quanto pare ha già conquistato tutti.

Al-Ain, difesa colabrodo

Non ha brillato, invece, il giovane difensore brasiliano Vitor Reis, le cui indecisioni stavano per costare il clean sheet al Manchester City: no, difensivamente i dieci volte campioni d’Inghilterra hanno fatto più fatica del previsto e così si spiegano i 12 tiri del Wydad Casablanca, che si è reso pericoloso in più di una occasione.

I Cityzens ora andranno a caccia di un successo più ampio con l’Al-Ain, strapazzato 5-0 dalla Juventus – Guardiola e i suoi affronteranno i bianconeri nell’ultima giornata e sarà verosimilmente duello per il primo posto – ed ormai con un piede e mezzo fuori dal Mondiale. La prestazione offerta dal club degli Emirati Arabi (stesso paese del proprietario del Manchester City) non lascia ben sperare in vista del match con un avversario di questo calibro. Parliamo, del resto, di una squadra che ha imboccato una parabola discendente dopo la vittoria della Champions League asiatica nel 2024 e che viene da una stagione anonima.

Come vedere Manchester City-Al Ain in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Manchester City-Al Ain è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 03:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Non è in discussione la vittoria del Manchester City. La squadra di Pep Guardiola stavolta dovrebbe riuscire a segnare un numero di gol maggiore contro una difesa, quella dell’Al-Ain, già perforata con eccessiva facilità dalla Juventus. I Cityzens segneranno con ogni probabilità dalle 3 alle 6 reti.

Le probabili formazioni di Manchester City-Al Ain

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Matheus Nunes, Khusanov, Aké, Ait-Nouri; Reijnders, Rodri; Savinho, Foden, Doku; Haaland.

AL-AIN (3-4-1-2): Rui Patricio; Ratnik, Rabia, Autonne; Trawri, Yong Woo Park, Palacios, Zabala; Kaku; Rahimi, Kodjo Laba.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0