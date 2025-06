Pronostico Atletico Madrid-Botafogo: ristabilite le gerarchie

Atletico Madrid-Botafogo è una partita della terza giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca lunedì alle 21:00. Formazioni e pronostico

Incredibile ma vero: il Botafogo con la vittoria contro il Psg si è guadagnato la possibilità di giocarsi un posto nel turno successivo di questo Mondiale per Club. Altamente probabile, comunque, visto che ci dovrebbe essere un clamoroso arrivo di tre squadre a sei punti, che tutto si giochi sulla differenza reti.

Sì, perché questa partita, l’Atletico Madrid di Simeone dopo la bella vittoria contro il Seattle, la dovrebbe vincere. Anche perché, a fare la differenza nel match contro i parigini, è stato soprattutto il troppo turnover messo in atto da Luis Enrique. Ma questo non vuole dire togliere i meriti ai brasiliani che hanno interpretato la partita perfetta sotto tutti i profili, ma dire le cose come stanno.

Simeone, dal proprio canto, non si può permettere troppi cambi. Anche perché per cercare di passare il turno dopo la legnata al debutto proprio contro i parigini, deve vincere, anche segnando almeno un paio di gol e cercare di non prenderne. E nonostante i risultati che stanno arrivando in questo momento, con diverse squadre brasiliane o sudamericane in generale che stanno mettendo in difficoltà quelle europee, crediamo che l’Atletico possa riuscire a vincere questa partita.

Il pronostico

Atletico Madrid sicuramente vincente che cercherà, pure, di non subire reti. E questo è un fattore che potrebbe fare la differenza poi nel discorso passaggio del turno. Quindi, la squadra di Simeone, affronterà questo match con la consapevolezza di dover scendere in campo in maniera molto concentrata, anche e soprattutto in fase di non possesso palla. Quindi sì, vittoria spagnola in una gara che vedrà solamente una formazione andare a segno.

Le probabili formazioni di Atletico Madrid-Botafogo

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Gimenez, Le Normand, Galan; Simeone, Barrios, Koke, De Paul; Alvarez, Sorloth.

BOTAFOGO (4-2-3-1): Victor; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Gregore, Freitas; Artur, Savarino, Allan; Igor Jesus.

