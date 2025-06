Pronostici ammoniti Inter-Urawa: la doppia a quota 17

Pronostici ammoniti Inter-Urawa: i nerazzurri di Chivu dopo il pareggio al debutto cercano la prima vittoria in questo Mondiale per Club. Le nostre scelte

Torna in campo l’Inter di Chivu dopo il pareggio al debutto contro il Monterrey. Una partita che i nerazzurri hanno interpretato bene, dimostrando di avere anche un certo livello di forma fisica.

Ovvio, ci si aspettava di più, soprattutto dentro una prima parte di gara che ha visto i milanesi dominare in lungo e in largo e che hanno avuto la sfortuna di cadere sul primo tiro in porta, di Sergio Ramos. Poi la reazione c’è stata ed è stata anche immediata. E contro l’Urawa, una squadra che sulla carta è molto al di sotto di quella messicana, i tre punti non dovrebbero sfuggire.

Pronostici ammoniti Inter-Urawa: le nostre scelte

Ma in questo articolo non parliamo di quello che potrebbe essere il risultato del match, ma vi parliamo di una doppia ammoniti che, vedendo l’andazzo della partita, potrebbe andare a segno. Partiamo dal primo, dal centrocampista Gustafson, che già in questo Mondiale per Club, nel corso della prima gara, si è beccato il giallo.

Poi, nel proprio campionato, in 15 presenze, il centrocampista di cartellini gialli ne ha presi due. Giocherà come al solito in mezzo, e in quelle zolle dovrebbero esserci Zalewski ed Esposito. Quindi, soprattutto il primo che è molto sgusciante, lo potrebbe mettere in difficoltà e costringerlo al fallo. Con giallo annesso.

Il secondo nome è quello di Kaneko, che l’Urawa ha preso nello scorso mese di gennaio dall’Utrecht. Nella prima parte di stagione ha collezionato 16 presenze con 2 ammonizioni, nella seconda, con la maglia appunto dell’Urawa, di giallo ne ha preso uno in 20 presenze. E un giallo anche in due presenze nella Coppa. Se la dovrà vedere con Dimarco e sappiamo come l’Inter penda molto da quella parte del campo (mancherà anche Dumfries a destra) quindi in fase di contenimento sarà chiamato ad un lavoro importante che lo potrebbe portare al cartellino.

Quindi, Gustafson ammonito plus e Kaneko ammonito plus, su GoldBet, hanno un valore di 16,91 volte la posta.