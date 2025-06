I pronostici di sabato 21 giugno: Europei U21, Mondiale per Club

I pronostici di sabato 21 giugno, iniziano i quarti di finale degli Europei U21, in campo anche il Mondiale per club con quattro partite

Non erano positive le sensazioni prima del debutto con i coriacei messicani del Monterrey e ciò che si è visto visto in campo le ha confermate appieno. L’Inter, apparsa stanca sia mentalmente che fisicamente, non è andata al di là di un pareggio (1-1) contro Sergio Ramos e compagni, commettendo parecchi errori, soprattutto in difesa. Certo, le attenuanti non mancano a Cristian Chivu, che nel monumentale Rose Bowl di Pasadena ha ufficialmente esordito sulla panchina nerazzurra.

Il caldo, l’umidità, i pochi allenamenti nelle gambe, ma soprattutto il trauma, impossibile da superare in tempi così brevi, della batosta rimediata in finale di Champions League con il PSG. Nel gruppo E, intanto, il River Plate è già a punteggio pieno: ciò significa che i nerazzurri non possono proprio sbagliare la seconda sfida della fase a gironi, che li vedrà opposti ai giapponeri degli Urawa Red Diamonds. L’Inter dovrebbe andare a nozze con la difesa non irresistibile degli Urawa Reds: pur essendo apparsi in forma dal punto di vista atletico contro il River Plate, i giapponesi non riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia movimentata, da almeno tre reti complessive.

I pronostici sulle altre partite

Il Borussia Dortmund non ha fatto una bella impressione nell’esordio contro la Fluminense, ma ha finito la partita indenne e ha comunque la strada in discesa verso la qualificazione. Il Mamelodi non andrà sottovalutato, ma è ampiamente alla portata, così come i brasiliani dovrebbero battere senza problemi Ulsan. Il River Plate ha fatto una buona impressione all’esordio, e parte favorito col Monterrey.

I primi due quarti di finale degli Europei Under 21 promettono gol e spettacolo: Spagna-Inghilterra e Portogallo-Olanda.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in River Plate-Monterrey, Mondiale per Club, ore 03:00

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Mamelodi-Borussia Dortmund, Mondiale per Club, ore 18:00)

(in Mamelodi-Borussia Dortmund, ore 18:00) INTER (in Inter-Urawa Red Diamonds, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Inter-Urawa Red Diamonds, ore 21:00) FLUMINENSE (in Fluminense-Ulsan, Mondiale per Club, ore 00:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bodo Glimt-Brann , Eliteserien, ore 18:00

, Eliteserien, ore 18:00 Inter-Urawa Red Diamonds, Mondiale per club, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Inghilterra , Europei U21, ore 20:00

, Europei U21, ore 20:00 Portogallo-Olanda, Europei U21, ore 18:00

Comparazione quota totale (gol + over 2,5): 5.75 GOLDBET ; 5.81 SNAI; 5.75 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + GOL in Inter-Urawa Red Diamonds, Mondiale per Club, ore 21:00