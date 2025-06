Pronostico River Plate-Monterrey: quel dato sui gialli da tenere d’occhio

River Plate-Monterrey è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana): pronostico.

Il River Plate ha fatto subito la voce grossa nel gruppo E, sbarazzandosi tranquillamente degli Urawa Reds nel primo match (3-1) ed approfittando del passo falso dell’Inter, fermata dal Monterrey. I Millionarios hanno fatto tutto sommato una buona impressione contro i giapponesi: al di là della caratura dell’avversario affrontato, la squadra di Marcelo Gallardo ha dimostrato di poter contare su un impianto di gioco ben rodato.

Tanto possesso ma anche improvvise e devastanti transizioni veloci che hanno fatto malissimo ai nipponici: il neo è rappresentato da una difesa che ha concesso un po’ troppo ed i 6 tiri in porta (9 totali) dei Red Diamonds lo confermano. Il River, poi, ha fatto molto bene sui calci piazzati: non è un caso che tutti e tre i gol realizzati all’esordio siano arrivati su colpi di testa.

Nel Monterrey c’è l’ex Ocampos

È andato a segno quasi l’intero l’attacco: sia Colidio che Driussi sono finiti nel tabellino dei marcatori, più in ombra invece il giovane talento classe 2007 Mastantuono – prezioso comunque il suo lavoro “sporco” in entrambe le fasi – che dopo il Mondiale diventerà a tutti gli effetti un giocatore del Real Madrid per oltre 60 milioni di euro. Resta da capire, intanto, se il club di Buenos Aires riuscirà a ripetersi contro gli ostici messicani, che saranno certamente galvanizzati per il pareggio con i vicecampioni d’Europa (1-1).

Il Monterrey ha saputo tenere testa ad un’Inter troppo docile ed ancora evidentemente turbata dalla notte di Monaco: la scena se l’è presa il più atteso, Sergio Ramos – l’ex Real Madrid con uno dei suoi colpi di testa ha portato in vantaggio i messicani – ma hanno brillato anche gli altri due spagnoli, Canales e Torres, migliori in campo insieme all’ex Milan e Genoa Ocampos (tra l’altro cresciuto nel River Plate). Promosso pure Domenec Torrent, in passato a lungo vice di Pep Guardiola, al suo debutto sulla panchina dei Los Rayados.

Come vedere River Plate-Monterrey in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra River Plate e Monterrey è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 03:00 (ora italiana) al Rose Bowl di Los Angeles. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai. Il segno “Over 8.5 Angoli” è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il River Plate dal centrocampo in su ha giocatori che possono risolvere la partita da un momento all’altro ma il Monterrey, se dovesse giocare una partita arcigna come quella contro l’Inter, riuscirà molto probabilmente a fermare pure i Millionarios, non apparsi eccezionali nella propria metà campo. Immaginiamo una gara equilibrata e ruvida ma in cui entrambe dovrebbero andare a segno almeno in un’occasione. Occhio ai cartellini ed ai calci d’angolo: il River ha già rimediato 4 gialli contro gli Urawa Reds e tutte e due le squadre hanno giocatori in grado di fare male sui calci piazzati.

Le probabili formazioni di River Plate-Monterrey

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pezzella, Acuna; Castano, Galoppo, Nacho Fernandez; Mastantuono, Borja, Colidio.

MONTERREY (3-5-2): Andrada; Medina, Sergio Ramos, Guzman; Chavez, Canales, Jorge Rodriguez, Oliver Torres, Arteaga; Ocampos, Berterame.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1