Pronostico Juventus-Wydad: bianconeri ai quarti

Juventus-Wydad è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 18:00. Formazioni e pronostico

Debutto semplice per la Juventus contro l’Al Ayn nella prima giornata di questo Mondiale per Club. La squadra di Tudor come tutti sappiamo ha vinto cinque a zero e adesso con un’altra vittoria, in questo caso contro i marocchini del Wydad, potrebbe staccare il pass per i quarti di finale con un turno d’anticipo, senza doversi giocare il tutto per tutto nel match contro il Manchester City che chiuderà il girone.

Non vuole ovviamente rischiare nulla il tecnico bianconero. Sa benissimo che le difficoltà si possono presentare ogni secondo quindi è meglio mettere tutto in discesa. In questa partita non ci sarà nessuno spazio per gli esperimenti, in campo ci andranno i migliori e i migliori cercheranno di prendersi i tre punti. Che arriveranno senza particolari problemi, contro una squadra che un po’ ha messo in difficoltà il City al debutto, ma che ovviamente non creerà dei problemi alla Vecchia Signora.

Che sì, senza dubbio, non riuscirà comunque a fare cinque gol. Ma la partita la vincerà lo stesso perché come detto prima, Tudor, dovrebbe confermare gli stessi undici che sono scesi in campo al debutto. Potrebbe esserci qualche accorgimento, non lo sappiamo ancora, ma nulla che potrebbe ribaltare l’ossatura della squadra.

Come vedere Juventus-Wydad in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Juventus-Wydad è in programma domenica alle 18:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria della Juventus è quotata 1.22 su Goldbet e Lottomatica e a 1.18 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.43 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Dopo il cinque a zero del debutto la Juventus vincerà di nuovo contro i marocchini del Wydad. E vincerà di nuovo senza subire nessun gol. Quindi una gara che sì potrebbe regalare almeno tre reti complessive, ma che sarà comunque solamente una squadra a segnarle.

Le probabili formazioni di Juventus-Wydad

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Savona, Kelly; Costa, McKennie, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Kolo Muani.

WYDAD (4-5-1): Benadid; Moufid, Meijers, Ferreira, Boutbouil, Moufi; Amrabat, Zemraroui, Moubarik, Lorch; Mailuda.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0