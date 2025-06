Pronostico Inter-Urawa Red Diamonds: si cambia subito marcia

Inter-Urawa Red Diamonds è una partita valida per la seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 21:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

Non erano positive le sensazioni prima del debutto con i coriacei messicani del Monterrey e ciò che si è visto visto in campo le ha confermate appieno. L’Inter, apparsa stanca sia mentalmente che fisicamente, non è andata al di là di un pareggio (1-1) contro Sergio Ramos e compagni, commettendo parecchi errori, soprattutto in difesa. Certo, le attenuanti non mancano a Cristian Chivu, che nel monumentale Rose Bowl di Pasadena ha ufficialmente esordito sulla panchina nerazzurra.

Il caldo, l’umidità, i pochi allenamenti nelle gambe, ma soprattutto il trauma, impossibile da superare in tempi così brevi, della batosta rimediata in finale di Champions League con il PSG, dalla quale non è trascorso neppure un mese. L’Inter è passata in svantaggio dopo appena 25 minuti, con l’ex difensore del Real Madrid che sugli sviluppi di un calcio d’angolo ha sovrastato Acerbi ed ha realizzato uno dei suoi classici gol di testa, beffando un Sommer tutt’altro che incolpevole. Prima di rientrare negli spogliatoi per la pausa, il pari di Lautaro Martinez, bravo nello spingere in rete un cross radente di Carlos Augusto. Chivu a fine match ha parlato di eccessiva lentezza nel giropalla e di poca cattiveria, in particolar modo nella ripresa quando bisognava aggredire la partita.

I nipponici dietro ballano troppo

Nel gruppo E, intanto, il River Plate è già a punteggio pieno: ciò significa che i nerazzurri non possono proprio sbagliare la seconda sfida della fase a gironi, che li vedrà opposti ai giapponeri degli Urawa Red Diamonds.

Seguita negli Stati Uniti da un buon numero di tifosi, la squadra guidata dal polacco Maciej Skorza all’esordio ha perso 3-1 contro il glorioso club di Buenos Aires. L’atteggiamento forse un po’ troppo spregiudicato non ha pagato: sotto di due gol ad inizio secondo tempo, i rossoneri erano riusciti a riaprire i giochi con un rigore di Matsuo ma ad un quarto d’ora dalla fine Meza, lesto ad approfittare di un macroscopico errore di posizionamento della difesa, ha chiuso definitivamente i conti.

Chivu non avrà Thuram: affaticamento ai flessori per il francese. Spazio ad uno dei due fratelli Esposito davanti con Francesco Pio favorito su Sebastiano. Non recupera neppure Dumfries: a sinistra il nuovo acquisto Luis Henrique.

Come vedere Inter-Urawa Red Diamonds in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Inter-Urawa Red Diamonds è in programma sabato alle 21:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Inter e Urawa Red Diamonds verrà trasmessa anche da Mediaset su Canale 5 (canale 106 e 106 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e 1.45 su Snai. Il segno “Multigol Casa 3-4” è quotato a 2.30 su Goldbet e Lottomatica e a 2.40 su Snai.

Il pronostico

L’Inter dovrebbe andare a nozze con la difesa non irresistibile degli Urawa Reds: pur essendo apparsi in forma dal punto di vista atletico contro il River Plate, i giapponesi non riusciranno ad evitare la sconfitta in una gara che si preannuncia movimentata, da almeno tre reti complessive. Stavolta non dovrebbero esserci sorprese.

Le probabili formazioni di Inter-Urawa Red Diamonds

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro Martinez, S. Esposito.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraten, Naganuma; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Matsuo.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1