Pronostico Fluminense-Ulsan: primi gol in arrivo dopo l’impresa

Fluminense-Ulsan è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana): pronostico.

Tra le sorprese della prima giornata del Mondiale per Club ci è finito di diritto il pareggio a reti bianche tra il Fluminense ed il più quotato Borussia Dortmund che, secondo le previsioni della vigilia, avrebbe dovuto fare un sol boccone dei brasiliani, considerando soprattutto l’ottimo finale di stagione dei gialloneri.

Ed invece è stato proprio il Tricolor Carioca a fare la parte del leone mettendo a più riprese in seria difficoltà la squadra guidata da Niko Kovac: ai punti il Fluminense avrebbe meritato indubbiamente la vittoria, dal momento che gli uomini di Renato si sono resi decisamente più pericolosi di un Borussia sonnacchioso e velleitario. Ed i numeri sono lì a dimostrarlo: 14 tiri totali contro i 7 dei tedeschi, incapaci di innescare il capocannoniere dell’ultima edizione della Champions League, il centravanti guineano Guirassy. La maggior freschezza atletica in questo caso ha fatto la differenza: mentre il Dortmund non scendeva in campo da oltre un mese, il club di Rio de Janeiro è stato impegnato nel Brasileirao fino ad inizio giugno. Il Fluminense, infatti, andava ad una velocità diversa, sfruttando particolarmente le corsie esterne per fare male alla squadra che è arrivata quarta nell’ultima Bundesliga.

Sull’onda di questa prestazione, Thiago Silva e compagni cercheranno di fare bottino pieno nelle due restanti gare, sulla carta quelle più abbordabili, per provare a contendere il primato al Borussia.

I tre punti dovrebbero arrivare senza problemi coni sudcoreani dell’Ulsan, che al debutto si sono arresi 1-0 ai sudafricani del Mamelodi Sundowns. Una rete di Rayners a metà primo tempo ha castigato la formazione guidata da Pan-Gon Kim, le cui speranze di qualificarsi al turno successivo adesso sono ridotte al lumicino.

Come vedere Fluminense-Ulsan in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Fluminense e Ulsan è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 00:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le sessantatre partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Fluminense centrerà verosimilmente il primo successo nella manifestazione contro i sudcoreani, che contro il Mamelodi hanno palesato limiti sotto tutti i punti di vista. Non è da escludere che il club di Rio de Janeiro riesca a tenere pure la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Fluminense-Ulsan

FLUMINENSE (4-3-3): Fabio; Xavier, Thiago Silva, Freytes, Renè; Nonato, Hercules, Matheus Martinelli; Arias, Everaldo, Canobbio.

ULSAN (5-4-1): Hyeon-woo Jo; Won-Sang Um, Young-Gwon Kim, Myeong-kwan Seo, Trojak, Ludwigson; Seung-beom Ko, Woo-Young Jung, Bojanic, Chung-yong Lee; Farias.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0