Pronostici marcatori e tiri in porta Borussia Dortmund e Inter

Pronostici marcatori e tiri in porta di Borussia Dortmund e Inter, due squadre che giocano per la seconda giornata del Mondiale per Club e che dopo il pari devono vincere

Borussia Dortmund e Inter hanno pareggiato al debutto in questo Mondiale per Club. Zero a zero i tedeschi, uno a uno i nerazzurri. E adesso, in questa seconda giornata sicuramente assai più semplice della prima, sono chiamati alla vittoria per cercare poi di staccare il pass per i quarti di finale.

Non dovrebbero esserci problemi, né per l’una né per l’altra squadra. E quindi ovviamente questi pronostici pendono verso le Europee. Detto questo, tuffiamoci subito nelle nostre scelte partendo dal Borussia. Il Mamelodi al debutto ha vinto uno a zero dimostrando di avere delle buone qualità difensive. Ma queste non basteranno contro la forza dei tedeschi. Guirassy, che ha chiuso in Europa la stagione a suon di gol, è il candidato numero uno per segnare in questa partita. Mentre Adeyemi, che giocherà alle sue spalle, almeno due conclusioni nello specchio della porta le dovrebbe trovare. Così come Brandt, l’altro trequartista che Kovac utilizzerà dal primo minuto. Per lui un solo tiro, però.

Pronostici marcatori e tiratori Inter-Urawa

Anche l’Inter deve vincere. Contro il Monterrey è arrivato un pareggio grazie alla rete di Lautaro Martinez. Una partita dominata in lungo e in largo dalla formazione di Chivu, che però sottoporta in generale ha fatto fatica. Il capitano, comunque, scenderà di nuovo in campo dal primo minuto e un’altra sua rete ci sta, è proprio nell’ordine delle cose.

Mentre per quanto riguarda i tiratori, almeno una conclusione la dovrebbe trovare Asllani, che giocherà di nuovo in mezzo al campo al posto di un Calhanoglu che non solo non è nella migliore condizione fisica, ma che inoltre è al centro di alcune voci di mercato anche molto insistenti che lo vorrebbero vicino al Galatasaray. Quindi l’albanese, anche da calcio da fermo, ci potrebbe provare. Occhio, anche, alla possibilità di De Vrij come tiratoti. Il centrale dovrebbe prendere il posto di Acerbi nel cuore della difesa e sappiamo benissimo come sia utile nei calci d’angolo a favore.

Per quanto riguarda i due marcatori, su GoldBet, quindi con opzione Plus, Lautaro Martinez ha una quota di 1,57 volte la posta mentre Guirassy vale 1,48.

I tiratori invece, in questo caso su Bet365, Brandt over 0,5 tiri in porta vale 1,57, Adeyemi over 1,5 tiri in porta vale 2,75, Asllani over 0,5 tiri in porta 1,61 mentre De Vrij over 0,5 tiri in porta 3,75