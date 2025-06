Pronostici marcatori e tiri in porta Benfica e Chelsea: scelte fatte

Pronostici marcatori e tiri in porta Benfica e Chelsea: le due squadre impegnate nel pomeriggio di venerdì ci possono regalare delle soddisfazioni. Le nostre scelte

Il Benfica vuole segnare moltissimi gol nel match contro l’Auckland, l’unica squadra in questa manifestazione che non è professionista e che ne ha presi dieci al debutto dal Bayern Monaco. Quindi, il compito dei lusitani, è davvero agevole.

Giocheranno comunque i migliori, stando alle informazioni che arrivano dalla vigilia, nonostante di problemi non ce ne saranno mai. Anzi, crediamo che chiunque scenderà in campo farà il suo. Certo, qualche cambio ci potrebbe essere, ma lì davanti il Benfica manderà dal primo minuto quelli che hanno tirato la carretta per tutta la stagione. In partite come questa, soprattutto gli attaccanti, non vedono l’ora di segnare. Nell’altra gara è ovviamente favorito il Chelsea sul Flamengo. Ma i brasiliani qualche grattacapo lo potrebbero creare. Comunque, andiamo a vedere insieme le nostre scelte.

Pronostici marcatori e tiri in porta: ecco chi decide le partite

Che farà gol Pavlidis è scontato. L’attaccante del Benfica è quello che ha maggiori possibilità di segnare, ovvio. Quota bassissima, comunque, per una sua rete. Una doppietta si trova invece a quota 2.10, incluso l’eventuale sostituto, su Sisal. Non male. Verrà servito appunto dai compagni per dargli la possibilità, magari, anche di vincere il titolo di capocannoniere di questa manifestazione. Se ne riuscisse a fare quattro-cinque in un colpo solo allora potrebbe andare. E poi occhio a Di Maria. Auckland farà le barricate ma ha dimostrato contro il Bayern Monaco di essere vulnerabile sui tiri dalla distanza, e il portiere ha fatto quasi solo brutte figure. La doppietta Duo di Di Maria (si contano anche i gol del sostituto) è a quota 3.75.

Le doppietta di Pavlidis e Di Maria giocate in doppia fanno una quota di 7.87 su Sisal.

Per quanto riguarda invece i tiratori in porta, è davvero impossibile viste le quote riuscire a dare un pronostico. Certo, qualcosa si potrebbe anche tentare, magari Otamendi, over 1,5 tiri in porta plus, che su Bet365 è dato a 1,66 volte la posta.

Trasferiamoci invece nell’altro match, quello tra Flamengo e Chelsea. La partita la potrebbe sicuramente sbloccare Jackson, quindi per lui la nostra scelta è quella di marcatore plus. Mentre per quanto riguarda i tiratori in porta, occhi puntati su Madueke, che almeno una conclusione nello specchio nel corso del match la potrebbe trovare, e su Luiz Araujo, uno che i pali quando ci prova li centra sempre.

In questo caso, su GoldBet, Jackson marcatore, Madueke e Luiz Araujo over 0,5 tiri in porta plus, hanno un valore di 5,71 volte la posta.