Il calciatore e l’influencer: vacanze bollenti per Lamine Yamal

Chi è la donna supersexy che, nei giorni scorsi, è stata immortalata a Pantelleria in compagnia del campione Lamine Yamal: cosa c’è tra loro?

In un tempo non troppo remoto lavorava come assistente di volo nel nord della Spagna, più precisamente in Galizia. Un bel giorno, però, aveva deciso di mollare la sua professione e di provare a concentrarsi sui social network. Ha investito le sue energie su YouTube, ma non solo, avviando così la sua nuova carriera di influencer.

I suoi sacrifici l’hanno ripagata, tanto è vero che Fati Vázquez, oggi, è uno dei personaggi più popolari del world wide web. Nei suoi video parla di allenamento, di sport e di alimentazione, raccontando la sua vita quotidiana ai tanti follower che amano seguire le sue gesta e che le hanno dato fiducia sin dal suo esordio sulle piattaforme social. Su YouTube vanta un pubblico composto da 1 milione di iscritti, mentre su Instagram viaggia a vele spiegate verso i 500mila seguaci.

E qualcosa ci dice che questi numeri siano destinati ad aumentare, considerando quanto si sta parlando di lei da qualche giorno a questa parte. Non potrebbe essere altrimenti, del resto, essendo stata avvistata in compagnia di una giovane promessa del calcio spagnolo, ossia Lamine Yamal. I due sono stati paparazzati a Pantelleria e, da quel momento in poi, non si è parlato d’altro che di loro.

Chi è Fati Vásquez e cosa c’è tra lei e il campione del Barça

Fati ha 12 anni in più del quasi 18enne campione del Barcellona, il che ha generato non poche polemiche sui social. Polemiche alle quali hanno fatto seguito gli interventi dei due diretti interessati, che si sono affannati a chiarire che la loro non è una relazione di tipo sentimentale.

Nelle foto pubblicate dalla rivista Lecturas nuotano, fanno sci nautico e prendono il sole, e tanto è bastato per ipotizzare che ci fosse del tenero. Immediata è stata, tuttavia, la smentita da parte di Yamal: “Non c’è alcuna relazione”, ha chiarito, spiegando di non essere solo con la Vázquez, ma di essere partito alla volta di Pantelleria in compagnia di un gruppo di persone.

Gli ha fatto eco l’ex assistente di volo, che è stata aspramente criticata a margine della diffusione delle foto: “È triste vedere come alcune persone si portano dentro così tanto buio da arrivare fino ad augurare la morte a qualcuno che nemmeno conoscono – queste le sue parole – Scelgo di vivere con uno scopo, di continuare a crescere, e di circondarmi di luce. A chi mi vuole del male, auguro guarigione, perché nessuno che stia veramente bene con se stesso vuole distruggere un altro”.