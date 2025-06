I pronostici di venerdì 20 giugno: Mondiale per Club

I pronostici di venerdì 20 giugno, prosegue la seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club con altre quattro partite in programma

Tutto come da pronostico. Il gruppo D finora non ha riservato sorprese con le due favorite per il passaggio del turno, Flamengo e Chelsea, a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti della fase a gironi. Identico anche il risultato con cui il club di Rio de Janeiro e quello di Londra si sono imposti sui rispettivi avversari, Espérance Tunisi e Los Angeles FC: due reti a zero.

Il Flamengo non è favorito ma ha le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote al Chelsea: si preannuncia una gara più equilibrata del previsto, in cui entrambe dovrebbero realizzare almeno una rete.

I pronostici sulle altre partite

L’altro incrocio affascinante tra Sudamerica ed Europa mette di fronte due big del calcio mondiale, Boca Juniors e Bayern Monaco. Gli argentini non se la passano benissimo ma all’esordio hanno dato filo da torcere al Benfica, mentre il Bayern Monaco ha preso a pallate Auckland destinata a subire un’altra goleada dai portoghesi. Il Bayern Monaco ha molta più qualità in tutti i reparti e dovrebbe chiudere i discorsi per il primo posto.

La quarta e ultima partita in programma è quella tra Los Angeles ed Esperance Tunisi: gli americani hanno creato più di un grattacapo al Chelsea e dovrebbero prevalere.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Flamengo-Chelsea, Mondiale per Club, ore 20:00

Vincenti

CHELSEA (in Flamengo-Chelsea, Mondiale per Club, ore 20:00)

(in Flamengo-Chelsea, ore 20:00) LOS ANGELES (in Los Angeles-Esperance Tunisi, Mondiale per Club, ore 00:00)

(in Los Angeles-Esperance Tunisi, ore 00:00) BAYERN MONACO (in Bayern Monaco-Boca Juniors, Mondiale per Club, ore 03:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bayern Monaco-Boca Juniors, Mondiale per club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Flamengo-Chelsea, Mondiale per club, ore 20:00

Comparazione quota totale (Vincenti): 4.15 GOLDBET ; 4.11 SNAI; 4.15 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• OVER 13,5 CALCI D’ANGOLO in Benfica-Auckland City, Mondiale per Club, ore 18:00