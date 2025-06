Pronostico Seattle Sounders-Atletico Madrid: non sono ammessi passi falsi

Seattle Sounders-Atletico Madrid è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00 (ora italiana): pronostico.

È stato un esordio da incubo quello dell’Atletico Madrid al Mondiale per Club. Sì, è vero, di fronte gli uomini del Cholo Simeone avevano i neocampioni d’Europa del PSG – ad oggi la miglior squadra del pianeta – ma la prestazione dei Colchoneros è stata davvero inconsistente. Oblak e compagni non hanno praticamente mai visto la palla (26% di possesso) e non sono riusciti neppure a chiudere gli spazi, cosa che di solito gli riesce abbastanza bene. Il risultato è stato un nettissimo 4-0 per i parigini, che come contro l’Inter in finale di Champions League hanno fatto il bello e cattivo tempo.

Rispetto ai nerazzurri all’Allianz Arena, però, l’Atletico Madrid qualche occasione per accorciare le distanze e rientrare in partita l’ha avuta ma l’ha fallita clamorosamente: ci riferiamo senza dubbio al gol divorato dall’attaccante norvegese Sorloth, tutto solo davanti alla porta. In ogni caso, quella rimediata domenica resta una sconfitta di quelle pesanti, da cancellare il prima possibile. Bisognerà reagire contro la squadra meno competitiva del gruppo B, i Seattle Sounders, battuti 2-1 all’esordio dal Botafogo. Gara da non sbagliare anche in ottica qualificazione, dal momento che in questo girone dopo i primi 90 minuti ci sono due compagini a punteggio pieno (PSG e Botafogo) ed i Colchoneros si trovano già costretti ad inseguire. Il club statunitense, come nel turno precedente, avrà l’opportunità di giocare di nuovo nel suo stadio, il Lumen Field: c’è da dire che contro i brasiliani Seattle non ha affatto sfigurato, creando diverse palle gol e sfiorando a più riprese quella che sarebbe stata una clamorosa rimonta dopo essere finita sotto di due reti (2-1).

Simeone non avrà il difensore centrale Lenglet, squalificato dopo il rosso rimediato contro il PSG: al suo posto giocherà Gimenez. Sull’out sinistro difensivo potrebbe rivedersi Reinildo.

Come vedere Seattle Sounders-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Seattle Sounders e Atletico Madrid è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 00:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle.

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Multigol Ospite 2-4” è quotato invece a 1.53 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Seattle, come contro il Botafogo, non farà le barricate: ci sono quindi i presupposti per assistere ad una partita prolifica. Stuzzica l’Over 2.5 abbinato alla vittoria, a questo punto scontata, dell’Atletico Madrid.

Le probabili formazioni di Seattle Sounders-Atletico Madrid

SEATTLE SOUNDERS (4-2-3-1): Frei; A. Roldan, Kim, Ragen, Tolo; C. Roldan, Vargas; Jesus Ferreira, Rusnak, Kent; Musovski.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Oblak; Llorente, Le Normand, Gimenez, Reinildo; Giuliano Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Sorloth, Julian Alvarez.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3