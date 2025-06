Pronostico Salernitana-Sampdoria: serve l’impresa per rimanere in Serie B

Salernitana-Sampdoria è una partita valida per il ritorno del playout di Serie B e si gioca domenica alle 20:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Il playout “infinito” che deciderà la quarta retrocessa del campionato di Serie B dopo Cosenza, Cittadella e Brescia – lombardi scivolati al terzultimo posto per via della penalizzazione comminata a torneo concluso e successivamente falliti – si è arricchito di un nuovo capitolo. Dopo il match d’andata tra Sampdoria e Salernitana, terminato 2-0 per i blucerchiati, diversi membri del club granata (21 per l’esattezza, compresi parecchi giocatori) hanno accusato dei sintomi da intossicazione alimentare sul volo di ritorno verso la Campania. Simy, Soriano e l’allenatore Pasquale Marino sono addirittura finiti in ospedale, con la squadra che è stata costretta a saltare pure un giorno di allenamento.

La richiesta della Salernitana di posticipare di due giorni la gara di ritorno è stata accolta: indubbiamente ai campani servirà una vera e propria impresa per ribaltare il risultato maturato domenica scorsa a Marassi.

Prima Meulensteen e poi Curto hanno regalato alla Samp una vittoria preziosissima, che adesso costringerà i granata a vincere con almeno due gol di scarto: un punteggio del genere, infatti, permetterebbe alla Salernitana, meglio classificata rispetto ai liguri, di rimanere in B. Al “Ferraris” la differenza l’ha fatta il pubblico – la carica dei 30mila è stata l’arma in più della squadra di Alberico Evani – ma anche la voglia e la determinazione dei blucerchiati, risorti dalle ceneri dopo la penalizzazione del Brescia che gli ha evitato una storica retrocessione (sul campo) in Serie C. Quello dell’Arechi sarà il quarto confronto stagionale tra le due squadre: lo scorso agosto la Salernitana si impose 3-2 davanti al proprio pubblico, a maggio invece la Samp ebbe la meglio 1-0 a Marassi con Meulensteen ancora protagonista sugli sviluppi di un calcio piazzato (1-0).

Come vedere Salernitana-Sampdoria in diretta tv e in streaming

Salernitana-Sampdoria, in programma domenica alle 20:30 allo stadio “Arechi” di Salerno, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match Salernitana-Sampdoria anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente o attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

La Sampdoria ha sempre perso nelle ultime tre sfide giocate all’Arechi, non incassando mai meno di tre gol. Sì, i precedenti non fanno sperare ma la partita di domenica scorsa ha dimostrato che in questo mese caotico l’inerzia sembra essersi spostata dalla parte dei blucerchiati. Tenendo conto pure della questione dell’intossicazione, ipotizziamo un risultato positivo della Sampdoria, che riuscirà ad uscire indenna dalla sfida dell’Arechi “riconquistando” la Serie B. Entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Salernitana-Sampdoria

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili; Ghiglione, Amatucci, Hrustic, Corazza; Tongya, Caligara; Cerri.

SAMPDORIA (3-5-2): Cragno; Riccio, Ferrari, Veroli; Depaoli, Yepes, Meulensteen, Benedetti, Ioannou; Sibilli, Coda.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1