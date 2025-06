Pronostico PSG-Botafogo: arriva subito il primo verdetto

Psg-Botafogo è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra giovedì e venerdì alle 3:00. Formazioni e pronostico

Ha ulteriormente dimostrato la propria forza il Psg, dopo il messaggio che aveva mandato al mondo nel corso della finale di Champions League contro l’Inter. In questo momento, la truppa allenata da Luis Enrique, è quella che ha le maggiori possibilità di vincere anche questo Mondiale per Club. Una macchina perfetta, qualcosa di unico e qualcosa che prima d’ora in giro non si era mai visto. O raramente visto, per dirla nel migliore dei modi.

I parigini giocano e si divertono. E vincono. Lo hanno fatto al debutto contro l’Atletico Madrid e adesso sono pronti a ripetersi contro il Botafogo, in questa seconda giornata del girone. Una vittoria per staccare il pass per la fase successiva e poi magari giocare con qualche uomo diverso nella terza giornata. Ci sono davvero pochi dubbi su chi si prenderà questa vittoria, che appare scritta, segnata. Una partita, in poche parole, indirizzata.

Magari potrebbe essere meno semplice per il Psg – crediamo che il Botafogo adotterà una tattica diversa, molto attendista, per evitare una goleada. Ma dopo la vittoria contro il Seattle, difficile, per i brasiliani arriverà la prima sconfitta del girone. Si giocheranno il passaggio del turno contro l’Atletico Madrid, altra partita complicatissima. Su questa non ci sono davvero speranze.

Come vedere Psg-Botafogo in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Psg-Botafogo è in programma nella notte tra giovedì e venerdì alle 3:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Psg è quotata 1.20 su Goldbet e Lottomatica e a 1,18 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gara a senso unico quella tra Psg e Botafogo. I parigini staccheranno il pass per gli ottavi di finale senza problemi. Il match si aprirà nel primo tempo. E la gara potrebbe sicuramente finire, oltre che con una vittoria della truppa di Luis Enrique, anche con una sola squadra a segno. Non serve dire quale, ovviamente.

Le probabili formazioni di Psg-Botafogo

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Doue, Ramos, Kvaratskhelia.

BOTAFOGO (4-3-3): Victor; Vitinho, Jair, Barboza, Alex Telles; Gregore, Freitas, Artur; Igor Jesus, Savarino, Cuiabano.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0