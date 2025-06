Pronostico Mamelodi Sundowns-Borussia Dortmund: vince il giallo più acceso

Mamelodi-Borussia Dortmund è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca sabato alle 18:00. Formazioni e pronostico

E’ stato un debutto vincente quello del Mamelodi contro l’Ulsan, e noi de Ilveggente.it vi avevamo anche pronosticato il risultato esatto. Lo 0-1 era scritto nelle stelle quasi. Ma dopo la gioia arriva la delusione, ci sono pochi dubbi.

Il derby giallo se lo prenderà il Borussia Dortmund. Pochi dubbi su questa seconda partita per queste due squadre al Mondiale per Club, pure perché c’è un’altra questione in mezzo. Quale? Il fatto che i gialloneri di Germania al debutto hanno pareggiato quindi non hanno possibilità, se vogliono andare avanti – e siccome girano tanti soldi tutti vogliono andare avanti – di permettersi un altro passo falso. Quindi in campo, i tedeschi di Kovac, metteranno tutto quello che non hanno fatto nel corso della prima gara di questa manifestazione.

L’atteggiamento tattico del Mamelodi sarà ovviamente quello che tutti noi immaginiamo. Una squadra che cercherà di difendersi molto bassa cercando inoltre la ripartenza. Che a nostro avviso non ci sarà. Quasi mai nel corso della gara. Quindi, con poche occasioni che forse verranno create nel corso del match, le possibilità di andare a segno sono ridotte al minimo. Anzi, forse nemmeno ci sono. La conseguenza è un risultato scritto, anche in questo caso.

Come vedere Mamelodi-Borussia Dortmund in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Mamelodi-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

In una gara nella quale l’obiettivo del Mamelodi sarà principalmente quello di non prendere tanti gol, il Borussia forse avrà una leggera difficoltà a sbloccarla. Ma poi, vuoi o non vuoi, la rete arriverà per forza di cose. E quindi l’affermazione dei tedeschi è scontata, scritta, dentro un match nel quale solamente una formazione troverà la via della rete.

Le probabili formazioni di Mamelodi-Borussia Dortmund

MAMELODI (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Cupido, Lunga; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Arthur Sales, Zwane; Reyners.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Sule, Anton, Bensebaini; Ryerson, Sabitzer, Gross, Svensson; Brandt, Guirassy, Adeyemi.

POSSIBILE RISULTATO: 0-2