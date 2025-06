Pronostico Los Angeles-Esperance Tunis: primo incrocio, prima vittoria

Los Angeles-Esperance Tunis è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00. Formazioni e pronostico

La questione è molto semplice, lo sappiamo: il Los Angeles ha in rosa del giocatori importanti che possono decidere la partita in qualsiasi momento. A differenza dell’Esperance Tunis che questo tipo di elementi in rosa non ce li ha. Quindi è evidente che, anche se di poco comunque, ci sia una squadra favorita.

E questa, inoltre, dopo le due sconfitte che queste due squadre hanno rimediato al debutto, decisiva. Sì, proprio così. Perché chi perde è fuori, senza possibilità di un altro appello. E ci pare abbastanza complicato che i tunisini possano riuscire nell’impresa di andare a vincere contro una delle squadre padrone di casa di questa manifestazione, e che come detto prima ha in rosa dei calciatori che in Europa hanno vinto tantissimo. Pensiamo a Giroud, ad esempio, che dovrebbe riprendersi una maglia da titolare, o a Lloris tra i pali, un giocatore che ha vinto il Mondiale e che nonostante l’età dimostra di avere ancora dei riflessi belli forti.

Per il Los Angeles è la prima volta contro una squadra africana, mentre per l’Esperance Tunis ci sono due precedenti contro formazioni della Concacaf e di vittorie non ne sono mai arrivate. Seguiamo questa linea pure stavolta.

Come vedere Los Angeles-Esperance Tunis in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Los Angeles-Esperance Tunis è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 00:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Los Angeles è quotata 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.85 su Snai. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.75 su GoldBet e Lottomatica.

Il pronostico

Vittoria del Los Angeles dentro un match che dovrebbe vedere solamente la formazione americana riuscire ad andare a segno. Quindi nel primo scontro diretto contro formazioni africane prima vittoria. Ci pare anche giusto così.

Le probabili formazioni di Los Angeles-Esperance Tunis

LOS ANGELES (4-3-3): Lloris; Palencia, Long, Segura, Hollingsjead; Delgado, Igor Jesus, Tilman; Ordaz, Giroud, Bouanga.

ESPERANCE TUNIS (4-2-3-1): Ben Said; Ben Ali, Meriah, Tougai, Ben Hamida; Guenichi, Ogbelu; Yan Sasse, Jebali, Belaili; Rodrigo Rodrigues.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0