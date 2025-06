Pronostico Flamengo-Chelsea: si decide il primo posto

Flamengo-Chelsea è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca venerdì alle 20:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

Tutto come da pronostico. Il gruppo D finora non ha riservato sorprese con le due favorite per il passaggio del turno, Flamengo e Chelsea, a punteggio pieno dopo i primi 90 minuti della fase a gironi. Identico anche il risultato con cui il club di Rio de Janeiro e quello di Londra si sono imposti sui rispettivi avversari, Espérance Tunisi e Los Angeles FC: due reti a zero.

Il Flamengo ha fatto valere la sua superiorità tecnica nei confronti della compagine tunisina realizzando un gol per tempo, prima con il nazionale uruguaiano de Arrascaeta, di gran lunga l’uomo più in forma tra quelli a disposizione di Filipe Luis, e poi l’ex esterno del Lille Luiz Araujo, man of the match indiscusso (oltre al gol ha servito pure l’assist a de Arrascaeta). Per il Mengao una vittoria che equivale ad un pieno di fiducia in vista di un test importante come quello con i Blues: contro l’Espérance i rossoneri hanno centrato il quarto successo di fila tra le varie competizioni, con l’ultima sconfitta che risale a più di un mese fa.

Jorginho ritrova il Chelsea

La sfida con il Chelsea avrà un sapore speciale per l’italobrasiliano Jorginho, che con il club londinese ha vinto quasi tutto dal 2018 al 2023 (143 presenze e 21 reti) ma – in misura certamente minore – anche per lo stesso allenatore del Mengao che durante la stagione 2014-15 ha disputato 15 partite con la maglia dei Blues, per poi fare subito ritorno all’Atletico Madrid.

Per quanto riguarda il Chelsea, l’esordio con il Los Angeles FC ha restituito segnali confortanti al tecnico Enzo Maresca, che ha potuto fare pure qualche esperimento a livello di formazione. Un gol per tempo anche per i campioni dell’ultima Conference League: Pedro Neto – il portoghese è sempre più centrale nel progetto – ha aperto le danze, poi nella ripresa c’ha pensato Enzo Fernandez, entrato al posto di Lavia, ad arrotondare il tutto. Da segnalare, infine, l’ottimo impatto del nuovo acquisto Delap, attaccante arrivato dall’Ipswich Town ad inizio mercato: suo l’assist per il gol di Fernandez.

Come vedere Flamengo-Chelsea in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Flamengo-Chelsea è in programma venerdì alle 20:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Flamengo e Chelsea verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 106 del digitale terrestre) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Gol” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e 1.77 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Flamengo non è favorito ma ha le carte in regola per mettere i bastoni tra le ruote al Chelsea: si preannuncia una gara più equilibrata del previsto, in cui entrambe dovrebbero realizzare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Flamengo-Chelsea

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Leo Pereira, Lucas; Pulgar, Jorginho; Luiz Araujo, de Arrascaeta, Gerson; Pedro.

CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella; Enzo Fernandez, Caicedo; Pédro Neto, Palmer, Madueke; Nicolas Jackson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2