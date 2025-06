Pronostico Benfica-Auckland: esce di nuovo “altro”

Benfica-Auckland è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca venerdì alle 18:00 pronostico, tv e streaming gratis.

Potrebbe finire di nuovo con un risultato simile? Crediamo fortemente di sì, soprattutto se il Benfica decidesse di spingere con il piede sull’acceleratore sin dal primo minuto. E la sensazione è che possa succedere questo, con buona pace per chi scenderà dall’altra parte del campo che sa benissimo che questo rimarrà comunque un evento storico. Uno di quelli che mai nessuno dimenticherà. Per dire, se non lo avete già letto. Uno dei calciatori dell’Auckland per essere presente in America ha dovuto prendere dei giorni di stop non retribuiti dal proprio lavoro. Il livello ovviamente è questo.

E il Benfica ovviamente ne approfitterà, sin dal primo minuto di gioco. Ci aspettiamo una gara con almeno 8 gol della formazione lusitana, forse anche qualcuno in più per cercare di tenere il passo del Bayern. Insomma, è tutto scritto.

Come vedere Benfica-Auckland in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Benfica-Auckland è in programma venerdì alle 18:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Benfica chiuderà presto la pratica e che almeno la metà (quindi almeno quattro) li potrebbe segnare nel primo tempo. Purtroppo per l’Auckland c’è davvero poco da fare. Ma anche loro sanno a cosa vanno incontro. E nessuno rimarrà deluso.

Le probabili formazioni di Benfica-Auckland

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dahl, Silva, Otamendi, Carreras; Florentino, Sanches; Di Maria, Aursnes, Bruma; Pavlidis.

AUCKLAND (4-3-3): Tracey; Murati, Boxall, Mitchell, Lobo; Ilich, den Heijer, Garriga; Too, Bevan, Manickum.

POSSIBILE RISULTATO: 8-0