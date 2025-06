Pronostico Bayern Monaco-Boca Juniors: cambia solo la forma

Bayern Monaco-Boca Juniors è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00. Formazioni e pronostico

Cambierà solamente la forma, di certo non la sostanza. Dopo la scorpacciata di gol contro i dilettanti dell’Auckland al debutto in questo Mondiale per Club, il Bayern Monaco di Kompany se la vedrà contro il Boca Juniors, che ha impattato due a due contro il Benfica.

Beh, che dire: la qualità e lo strapotere fisico dei tedeschi alla fine farà ovviamente la differenza. Quindi non vedremo di certo dieci gol, ma vedremo sicuramente una vittoria di Kane e compagni. Kompany inoltre, tecnico della formazione europea, nella gara inaugurale conoscendo le zero difficoltà che i suoi uomini avrebbero affrontato ha deciso pure di fare del turnover in tutte le zone del campo. In questa partita, invece, almeno stando alle previsioni della vigilia, il tempo degli esperimenti è finito e quindi in campo ci andranno i migliori. Tutti i migliori. E povero Boca ci verrebbe da dire.

Sì, perché anche se parliamo di una delle squadre che in Sud America ha fatto la storia e che continuerà a farla nei prossimi anni e che ha un fascino davvero fuori da ogni portata, ci pare abbastanza evidente che i valori in campo sono completamente diversi: e quindi il Boca farà grossa difficoltà e, secondo il nostro avviso, nemmeno riuscirà a segnare un gol.

Come vedere Bayern Monaco-Boca Juniors in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Bayern Monaco-Boca Juniors è in programma nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Sempre un match da almeno tre reti complessive, ovviamente. Sempre una sfida che vedrà il Bayern Monaco vincente senza nessun tipo di problema. Sempre una sfida con una sola squadra a segno, quella tedesca. Insomma, questo finale è tutto scritto.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Boca Juniors

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Boey, Tah, Stanisic, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Muller, Coman; Kane.

BOCA JUNIORS (4-3-1-2): Marchesin; Advincula, Battaglia, Costa, Blanco; Belmonte, Delgado, Zenon; Palacios; Gimenez, Velasco.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0