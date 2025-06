I pronostici di giovedì 19 giugno: Mondiale per Club

I pronostici di giovedì 19 giugno, inizia la seconda giornata dei gironi del Mondiale per Club con altre quattro partite in programma

È stato un esordio da incubo quello dell’Atletico Madrid al Mondiale per Club. Sì, è vero, di fronte gli uomini del Cholo Simeone avevano i neocampioni d’Europa del PSG – ad oggi la miglior squadra del pianeta e che molto probabilmente batterà anche il Botafogo – ma la prestazione dei Colchoneros è stata davvero inconsistente.

Oblak e compagni non hanno praticamente mai visto la palla (26% di possesso) e non sono riusciti neppure a chiudere gli spazi, cosa che di solito gli riesce abbastanza bene. Il risultato è stato un nettissimo 4-0 per i parigini, che come contro l’Inter in finale di Champions League hanno fatto il bello e cattivo tempo.

Seattle, come contro il Botafogo, non farà le barricate: ci sono quindi i presupposti per assistere ad una partita prolifica. Stuzzica l’Over 2.5 abbinato alla vittoria, a questo punto scontata, dell’Atletico Madrid.

I pronostici sulle altre partite

Il girone del Mondiale per Club 2025 in cui finora si è segnato il minor numero di gol è quello A. Le prime due partite sono terminate entrambe a reti bianche: 0-0 la gara inaugurale tra l’Inter Miami di Messi e l’Al Ahly e 0-0 lo scontro tra Palmeiras e Porto. Le emozioni, tuttavia, non sono mancate in nessuno dei due match: basta dare un’occhiata alle statistiche per rendersene conto.

I brasiliani, ad esempio, hanno giocato meglio rispetto ai portoghesi, presentandosi più volte davanti alla porta difesa da Ramos ed impegnandolo in ben 5 occasioni: se fossero stati più concreti avrebbero potuto portare tranquillamente a casa i primi tre punti, come confermato anche dagli Expected Goals.

La vittoria per il Palmeiras è solo rimandata: contro l’Al Ahly i tre punti dovrebbero arrivare, come per il Porto contro l’Inter Miami che pur avendo a disposizione un certo Messi nella partita di esordio ha dato una brutta impressione.

Pronostici: la scelta del Veggente

• PORTO vincente in Inter Miami-Porto, Mondiale per Club, ore 21:00

Vincenti

PALMEIRAS (in Palmeiras-Al Ahly, Mondiale per Club, ore 18:00)

(in Palmeiras-Al Ahly, ore 18:00) ATLETICO MADRID (in Seattle-Atletico Madrid, Mondiale per Club, ore 00:00)

(in Seattle-Atletico Madrid, ore 00:00) PSG (in PSG-Botafogo, Mondiale per Club, ore 03:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Seattle-Atletico Madrid , Mondiale per club, ore 00:00

, Mondiale per club, ore 00:00 PSG-Botafogo, Mondiale per Club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inter Miami-Porto, Mondiale per club, ore 21:00

Comparazione quota totale (Scelta del Veggente + Vincenti): 3.92 GOLDBET ; 4.03 SNAI; 3.92 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Seattle-Atletico Madrid, Mondiale per Club, ore 00:00