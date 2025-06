Pronostico Palmeiras-Al Ahly: stavolta ci riuscirà senza problemi

Palmeiras-Al Ahly è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 18:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis.

Il girone del Mondiale per Club 2025 in cui finora si è segnato il minor numero di gol è quello A. Le prime due partite sono terminate entrambe a reti bianche: 0-0 la gara inaugurale tra l’Inter Miami di Messi e l’Al Ahly e 0-0 lo scontro tra Palmeiras e Porto. Le emozioni, tuttavia, non sono mancate in nessuno dei due match: basta dare un’occhiata alle statistiche per rendersene conto. I brasiliani, ad esempio, hanno giocato meglio rispetto ai portoghesi, presentandosi più volte davanti alla porta difesa da Ramos ed impegnandolo in ben 5 occasioni: se fossero stati più concreti avrebbero potuto portare tranquillamente a casa i primi tre punti.

Il tecnico del Verdao Abel Ferreira può comunque ritenersi soddisfatto: il suo Palmeiras ha dimostrato di poter tenere testa ad un club europeo, ma soprattutto di essere in grado di vincere un girone che potrebbe rivelarsi tra i più equilibrati, come del resto ha suggerito la prima giornata.

Anche l’Al Ahly ha avuto la possibilità di fare bottino pieno contro Messi e compagni: gli egiziani si sono presentati a più riprese nell’area avversaria ed a fine primo tempo hanno pure sbagliato un rigore con Trezeguet, che si è fatto ipnotizzare dal portiere Ustari, per distacco il migliore in campo tra i giocatori dell’Inter Miami. Il flop dal dischetto, però, non è stata l’unica brutta notizia per il tecnico dell’Al Ahly Jose Riveiro: sabato si è infortunato il centrocampista Ashour, autore di 19 gol in tutte le competizioni nell’ultima stagione, e non potrà tornare in campo prima di qualche mese. Ferreira invece punterà ancora sull’ispirata coppia di trequartisti formata da Estevao e Mauricio, a supporto dell’unica punta Vitor Roque, attaccante transitato in Europa da Betis e Barcellona.

Come vedere Palmeiras-Al Ahly in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Palmeiras-Al Ahly è in programma giovedì alle 18:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Il Palmeiras, dopo essere rimasto a digiuno con il Porto pur creando molte occasioni, stavolta riuscirà a trovare la via del gol. Si può dare fiducia al Verdao in una gara in cui il numero di reti complessive sarà verosimilmente di nuovo inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Al Ahly

PALMEIRAS (3-4-2-1): Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Murilo; Felipe Anderson, Moreno, Rios, Piquerez; Mauricio, Estêvão; Vitor Roque.

AL AHLY (4-3-1-2): El-Shenawy; Hany, Dari, Ibrahim, Kouka; Ben Romdhane, Ateya, Fathy; Afsha; Abou Ali, Trézéguet.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0