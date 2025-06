Pronostico Pachuca-Salisburgo: crisi e gol, finisce così!

Pachuca-Salisburgo è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00: pronostico, tv e streaming gratis.

Ha vinto la Champions League della Concacaf nel 2024 il Pachuca, per questo si è qualificato al Mondiale per Club. Ma da allora le cose sono cambiate ed è cambiato anche l’allenatore, Almada (Jaime Lozano è il sostituto), che tre settimane fa ha lasciato il club dopo l’eliminazione nei quarti di finale del campionato messicano. Quindi il momento è un po’ così.

Certo, non se l’è passata bene quest’anno nemmeno il Salisburgo, che per la prima volta nella propria storia raggiunge questi livelli. Gli austriaci affrontano una competizione che mai prima d’ora avevano giocatore – ovviamente parliamo di una competizione così importante a livello internazionale – e forse qualcosa, sotto il profilo dell’emozione, potrebbero anche pagare. Vedremo. C’è da dire che questa partita, tra tutte quel del Mondiale per Club che ci sono state fino al momento, non è nemmeno quella che potrebbe regalare pochissime emozioni viste le qualità che scenderanno in campo. Abbiamo visto oggettivamente di peggio e abbiamo visto delle squadre che sotto il profilo tecnico hanno dimostrato di essere davvero poca cosa.

Primo confronto ovviamente tra queste due squadre e nel corso della propria storia il Pachuca solamente una volta ha affrontato delle formazioni europee: era il 2024, nella finale di Coppa Intercontinentale, ed è arrivata una sconfitta – scontata – contro il Real Madrid. Diciamo che le difficoltà evidenti che entrambe hanno, ci spingono verso un solo risultato.

Come vedere Pachuca-Salisburgo in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Pachuca-Salisburgo è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 00:00 (ora italiana). Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Il pronostico

Pareggio con entrambe le formazioni a segno. Beh, sul pari forse ci potrebbero essere dei dubbi non ce ne stanno, invece, sul fatto che sia il Pachuca sia il Salisburgo, in questa partita, almeno una volta la manderanno in fondo al sacco.

Le probabili formazioni di Pachuca-Salisburgo

PACHUCA (4-2-3-1): Moreno; Rodriguez, Cabral, Barreto, Aceves; Pedraza, Bautista; Idrissi, Gonzalez, E. Rodriguez; Rondon.

SALISBURGO (4-2-3-1): Zawieschitzky; Trummer, Gadou, Baidoo, Terzic; Bidstrup, Kawamura; Vertessen, Gloukh, Nene; Ratkov.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2