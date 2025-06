Pronostico Inter Miami-Porto: arriva la prima vittoria

Inter Miami-Porto è una partita della seconda giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca giovedì alle 21:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

Principale favorito per il primo posto nel gruppo A, il Porto ha deluso nella prima uscita con il Palmeiras. Solo grazie alle strepitose parate di Claudio Ramos, portiere di riserva dei Dragoes, la squadra di Martin Anselmi è riuscita ad evitare la sconfitta contro la diretta concorrente più credibile di questo raggruppamento, strappando un punto d’oro (0-0) per ciò che si è visto in campo. Il club brasiliano ha avuto diverse occasioni per passare in vantaggio ma si è trovato di fronte un vero e proprio “muro”. Vincere il girone, ad ogni modo, è ancora possibile, a patto che il Porto non sbagli i due match con gli avversari sulla carta più abbordabili, Inter Miami e Al Ahly. Serve una reazione già a partire dalla sfida con Messi e compagni.

Per la squadra della Pulce vale lo stesso discorso fatto per il Porto: anche l’Inter Miami può ritenersi fortunata dopo il debutto con gli egiziani, che hanno sbagliato addirittura un calcio di rigore a fine primo tempo con Trezeguet. Gli statunitensi alla fine hanno portato a casa un punto prezioso (0-0) e lo devono principalmente al loro portiere Ustari, autore di un bel po’ di miracoli. Da segnalare pure la prestazione tutt’altro che brillante dello stesso Messi, che come gli altri big (Suarez, Busquets) ha inciso poco. Al di là di tutto è stato importante tenere la porta inviolata per la compagine allenata da Javier Mascherano, che tra le prime dieci della classifica dell’MLS deve fare i conti con la difesa più perforata (27 reti). Basti pensare che prima del pareggio a reti bianche con l’Al Ahly il club della Florida non collezionava un clean sheet dallo scorso aprile.

Come vedere Inter Miami-Porto in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Inter Miami-Porto è in programma giovedì alle 21:00 (ora italiana) al Mercedes-Benz Stadium di Atlanta. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Inter Miami e Porto verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 106 del digitale terrestre) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Comparazione quote

La vittoria del Porto è quotata a 1.60 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Anche il segno “Over 2.5” è quotato a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Inter Miami non ha fatto una buona impressione nel match d’esordio e che non abbia subito gol è stato solo un caso. Ipotizziamo un successo convincente del Porto in una gara in cui stavolta il numero delle reti complessive sarà superiore a due.

Le probabili formazioni di Inter Miami-Porto

INTER MIAMI (4-4-2): Ustari; Fray, Falcon, Aviles, Allen; Allende, Redondo, Busquets, Segovia; Messi, Suarez.

PORTO (3-4-2-1): Claudio Ramos; Martim Fernandes, Zé Pedro, Marcano; João Mario, Varela, Eustaquio, Moura; Fabio Vieira, Rodrigo Mora; Aghehowa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3