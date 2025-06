Pronostico Al Ain-Juventus, vietato sbagliare: tutti i dubbi di Tudor

Al Ain-Juventus è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana): formazioni, pronostico, streaming.

Per la Juventus è la prima apparizione nel Mondiale per Club Fifa: il club bianconero, infatti, in passato aveva giocato solo la vecchia Coppa Intercontinentale, che metteva di fronte i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica. Su tre partecipazioni sono stati due i trionfi della Signora, risalenti rispettivamente al 1985 e al 1996. Negli Stati Uniti, grazie all’ottima posizione nel ranking Uefa, la squadra di Igor Tudor avrà l’opportunità di riprovarci, confrontandosi con alcuni dei migliori club del pianeta.

L’avventura negli States sarà inevitabilmente un test importante in particolar modo per l’allenatore croato, che lo scorso marzo è subentrato all’esonerato Thiago Motta.

Dopo qualche tentennamento da parte della società, che in un primo momento sembrava dirottare verso altri profili – si è parlato tanto di un ritorno di Antonio Conte – Tudor è stato confermato e qualche giorno fa ha firmato un contratto che lo legherà alla Juve fino al 2027, con opzione per un altro anno.

Tudor deve ripagare la fiducia

Una riconferma tutto sommato meritata: dopo l’esperimento mottiano, miseramente fallito, l’ex tecnico di Verona e Marsiglia è comunque riuscito a rimettere in piedi una squadra ormai allo sbando, centrando l’obiettivo minimo e cioè quello della qualificazione alla prossima Champions League, pur raggiunto solo all’ultima giornata di campionato, tra mille difficoltà.

La Juventus al Mondiale per Club ha l’obbligo di passare quantomeno la fase a gironi: nel suo gruppo c’è il Manchester City ma le altre due squadre, Al-Ain e Wydad Casablanca, sono ampiamente alla portata dei bianconeri, che non dovrebbero fallire l’obiettivo qualificazione. La prima sfida andrà in scena a Washington contro l’Al-Ain, club emiratino di Abu Dhabi che ha vinto la penultima edizione della Champions asiatica sotto la guida di Hernan Crespo. Dopo la separazione con il tecnico argentino, tuttavia, i risultati sono stati deludenti: l’Al-Ain non è riuscito a difendere il titolo continentale ed in campionato ha chiuso al quinto posto.

In panchina oggi c’è il serbo Vladimir Ivic (ex Watford e PAOK). Gli alti volti più o meno noti sono Rui Patricio – appena trasferitosi negli Emirati dopo le esperienze con Roma e Atalanta – e il marocchino Rahimi, scarpa d’oro alle Olimpiadi parigine dello scorso anno. Tudor dovrebbe schierare un undici simile a quello delle ultime partite di campionato, con Yildiz e Nico Gonzalez (l’ex Fiorentina è in ballottaggio con Conceiçao) alle spalle di uno tra Kolo Muani e Vlahovic. In difesa cerca spazio Bremer, rientrato dopo un lungo infortunio che gli ha fatto saltare praticamente tutta la stagione.

Come vedere Al Ain-Juventus in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Al Ain-Juventus è in programma nella notte tra mercoledì e giovedì alle 03:00 (ora italiana) all’Audi Field di Washington. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra Al Ain e Juventus verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 106 del digitale terrestre) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Il pronostico

Nell’ultimo campionato la Juventus è stata la squadra che, dopo il Napoli, ha tenuto di più la porta inviolata: 17 i clean sheet totali dei bianconeri, che con Tudor in panchina hanno rimediato solo una sconfitta in 9 partite. Nell’Al-Ain non mancano i giocatori di qualità in grado di creare qualche grattacapo ad una squadra ancora “convalescente” come la Juve ma crediamo che gli uomini di Tudor riusciranno ad imporsi senza grossi problemi brillando anche dal punto di vista difensivo.

Le probabili formazioni di Al Ain-Juventus

AL-AIN (4-2-3-1): Rui Patricio; Al Ahbabi, Fabio Cardoso, Kouadio, Erik; Park Yong-Woo, Nader; Segovia, Kaku, Rahimi; Kodjo Laba.

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Renato Veiga; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Yildiz, Nico Gonzalez; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3