Pronostici Juventus e Salisburgo: marcatori e tiri in porta

Pronostici Juventus e Salisburgo: è arrivato anche il momento dei bianconeri in questo Mondiale per Club. Ecco i nostri pronostici della sfida. E anche di quelli degli austriaci

Alle tre della notte tra mercoledì e giovedì arriverà anche il debutto della Juventus di Tudor in questo Mondiale per Club. Una squadra che ha molte incognite perché dal primo minuto ci saranno sia Kolo Muani che Conceicao. Entrambi, però, dopo la fine di questa manifestazione, non sanno ancora se saranno dentro il mondo bianconero.

Ma intanto scenderanno in campo quindi occhio alla possibilità che gli stessi si possano rivelare decisivi. Di grosse difficoltà, oggettivamente, contro l’Al Ain non ce ne dovrebbero essere. Ecco perché appare evidente che Kolo Muani è uno dei nostri uomini. L’attaccante francese agirà insieme a Yildiz sulla prima linea e sarà quello che giocherà nel cuore dell’area di rigore avversaria. Onestamente non vediamo come non possa trovare la via della rete in questo match. Almeno un tiro in porta, in questa partita, ce l’aspettiamo anche dagli altri due uomini che come detto pochi istanti fa giocheranno in attacco. Sia il turco, sia il portoghese, vogliono divertirsi e divertire e cercheranno in tutti i modi la conclusione dentro lo specchio della porta. La dovrebbero serenamente trovare.

Pronostici Juventus e Salisburgo: le altre scelte

Chiuso il discorso sulla partita dei bianconeri, ci trasferiamo invece nell’altro match in questione, quello tra il Pachuca e il Salisburgo. Una gara non semplice, con due squadre che non hanno vissuto delle stagioni esaltanti e che sperano di rifarsi in un certo senso dentro questa manifestazione. Sarà un match aggressivo, una sfida aperta a qualsiasi risultati, con due uomini che potrebbero essere quelli chiave.

Per quanto riguarda il marcatore la nostra scelta ricade su Nene degli austriaci. Uno dei giocatori sicuramente più importanti della squadra, uno dei giocatori che in qualsiasi momento, con una giocata, potrebbe decidere la contesa. Mentre dall’altro lato occhio a Rondon, il centravanti, davvero l’unico in grado a poter creare qualche grattacapo.

Quindi: Kolo Muani marcatore plus, Yildiz e Conceicao almeno un tiro in porta plus, Rondon almeno un tiro in porta plus e Nene marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 9,78 volte la posta.