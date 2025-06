I pronostici di mercoledì 18 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di mercoledì 18 giugno, si giocano altre quattro partite del Mondiale per Club e l’ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21

Dopo l’Inter, tocca alla Juventus, alla prima apparizione nel Mondiale per Club Fifa: il club bianconero, infatti, in passato aveva giocato solo la vecchia Coppa Intercontinentale, che metteva di fronte i campioni d’Europa e quelli del Sudamerica. Su tre partecipazioni sono stati due i trionfi della Vecchia Signora, risalenti rispettivamente al 1985 e al 1996. Negli Stati Uniti, grazie all’ottima posizione nel ranking Uefa, la squadra di Igor Tudor avrà l’opportunità di riprovarci, confrontandosi con alcuni dei migliori club del pianeta.

Dopo qualche tentennamento da parte della società, che in un primo momento sembrava dirottare verso altri profili, Tudor è stato confermato e qualche giorno fa ha firmato un contratto che lo legherà alla Juve fino al 2027, con opzione per un altro anno.

Nell’ultimo campionato la Juventus è stata la squadra che, dopo il Napoli, ha tenuto di più la porta inviolata: 17 i clean sheet totali dei bianconeri, che con Tudor in panchina hanno rimediato solo una sconfitta in 9 partite. Nell’Al-Ain non mancano i giocatori di qualità in grado di creare qualche grattacapo ad una squadra ancora “convalescente” come la Juve ma crediamo che gli uomini di Tudor riusciranno ad imporsi senza grossi problemi brillando anche dal punto di vista difensivo.

I pronostici sulle altre partite

Tra le tante novità che proporrà questo Mondiale per Club ci sono i debutti di diversi allenatori. Nella sfida con i sauditi dell’Al-Hilal, ad esempio, assisteremo all’esordio ufficiale di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, club di cui aveva vestito la maglia dal 2009 al 2014. Alonso cercherà di ben figurare in un girone non impossibile ma comunque insidioso: i Blancos sono favoriti per il primo posto, dietro di loro – nell’ordine – Al-Hilal, Salisburgo e Pachuca.

C’è grande curiosità anche per quanto riguarda il debutto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al-Hilal: l’allenatore dell’Inter ha accettato con entusiasmo questa sfida dopo i quattro anni alla guida dei nerazzurri e potrà fare affidamento su elementi di assoluto spessore, arrivati a Riad nelle ultime sessioni di mercato.

Si chiude anche la fase a gironi degli Europei Under 21: l’Olanda fin qui deludente deve vincere, mentre l’Inghilterra non ancora al sicuro deve quanto meno evitare la sconfitta con la Germania già qualificata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Real Madrid-Al Hilal, Mondiale per Club, ore 21:00

Vincenti

OLANDA (in Olanda-Ucraina, Europei U21, ore 18:00)

(in Olanda-Ucraina, ore 18:00) INGHILTERRA o pareggio (in Inghilterra-Germania, Europei U21, ore 21:00)

(in Inghilterra-Germania, ore 21:00) REAL MADRID (in Real Madrid-Al Hilal, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in Real Madrid-Al Hilal, ore 21:00) JUVENTUS (in Al Ain-Juventus, Mondiale per Club, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Manchester City-Wydad , Mondiale per club, ore 18:00

, Mondiale per club, ore 18:00 Real Madrid-Al Hilal , Mondiale per club, ore 21:00

, Mondiale per club, ore 21:00 Al Ain-Juventus, Mondiale per Club, ore 03:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Germania-Inghilterra , Europei U21, ore 21:00

, Europei U21, ore 21:00 Pachuca-Salisburgo, Mondiale per club, ore 00:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 7.13 GOLDBET ; 7.03 SNAI; 7.13 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Inghilterra-Germania, Europei U21, ore 21:00