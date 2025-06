Pronostico Olanda U21-Ucraina U21: sono con le spalle al muro

Olanda U21-Ucraina U21 è una partita della terza giornata della fase a gruppi degli Europei U21 e si gioca mercoledì alle 18:00: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nel girone D rischia una clamorosa eliminazione l’Olanda di Michael Reiziger, che ha collezionato a malapena un punto tra Finlandia (2-2) e Danimarca (1-2). Nessuna vittoria fino a questo momento per i Jong Oranje: Rensch e compagni hanno palesato pesanti limiti in fase difensiva, subendo ben 4 reti totali nonostante il costante dominio del possesso. Limiti che hanno spinto gli olandesi a un passo dal burrone: nell’ultima giornata dovranno per forza battere l’Ucraina e sperare che la Danimarca – a punteggio pieno e già qualificata – riesca ad evitare la sconfitta con i finlandesi, a quota 1 punto proprio come la selezione di Reiziger.

Se nessuno di questi scenari dovesse verificarsi i Jong Oranje sarebbero fuori dai giochi e saranno costretti a fare i conti con la seconda eliminazione consecutiva nella fase a gironi.

All’Ucraina, invece, basterebbe un pareggio nella sfida di Presov per fare festa ed avere dunque la certezza di giocare i quarti di finale. Grazie al successo per 2-0 sulla Finlandia nell’ultimo turno, la rappresentativa guidata dallo spagnolo Unai Melgosa Zorrilla si è assicurata il vantaggio negli scontri diretti nei confronti degli scandinavi, nel caso in cui dovessero chiudere a pari punti. Buona la reazione dopo la dolorosa sconfitta all’esordio con la Danimarca, che nel giro di pochi minuti nel finale di gara aveva ribaltato tutto (2-3). Contro la Finlandia, invece, i tre punti non sono mai stati in discussione: prima Vanat e poi Bragaru hanno castigato gli uomini di Mika Lehkosuo, anche se in pieno recupero l’arbitro ha sventolato il cartellino rosso a Brazhko, che salterà quindi la delicata sfida con l’Olanda.

Come vedere Olanda U21-Ucraina U21 in streaming gratis

La sfida tra Olanda U21 e Ucraina U21 è in programma mercoledì alle 18:00 alla Futbal Tatran Arena di Presov, in Slovacchia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Comparazione quote

La vittoria dell’Olanda è quotata a 1.45 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

L’Olanda è con le spalle al muro e contro l’Ucraina non potrà accontentarsi di un pareggio: diamo fiducia agli Jong Oranje in una gara da almeno tre gol complessivi. Probabile che assisteremo ad una ripresa più prolifica rispetto al primo tempo.

Le probabili formazioni di Olanda U21-Ucraina U21

OLANDA U21 (4-3-3): Roefs; Rensch, Flamingo, Hato, Maatsen; Salah-Eddine, Valente, Taylor; Poku, Ogayo, van Bommel.

UCRAINA U21 (4-3-3): Neshcheret; Kozyk, Batagov, Mykhavko, Vivcharenko; Yarmolyuk, Yatsyk, Ocheretko; Bragaru, Vanat, Veleten.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1