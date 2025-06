I pronostici di martedì 17 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di martedì 17 giugno, si giocano altre quattro partite del Mondiale per Club e l’ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21

L’Inter è una delle due squadre italiane, insieme alla Juventus, che figurano tra le partecipanti al Mondiale per Club completamente rivoluzionato dalla Fifa. Per i nerazzurri è un’occasione per archiviare subito la figuraccia rimediata lo scorso 31 maggio a Monaco di Baviera nella finale di Champions League contro il PSG.

Dopo aver corteggiato Cesc Fabregas – il catalano non si è voluto muovere da Como – ha scelto Cristian Chivu come suo successore: l’ex tecnico delle giovanili rappresenta una vera e propria scommessa, dal momento che ha all’attivo solamente 13 panchine in Serie A come allenatore.

Ci sono diverse incognite sull’Inter: Lautaro e compagni potrebbero essere ancora scossi dalla finale di Champions League, nella quale erano apparsi anche molto stanchi. L’impatto del nuovo allenatore, poi, è tutto da vedere: nerazzurri favoriti ma non è detto che riescano a tenere la porta inviolata in una partita che si preannuncia più equilibrata del previsto.

I pronostici sulle altre partite

Prima dell’Inter scenderà in campo alle 18:00 il Borussia Dortmund, finito in un girone abbordabile dove l’unica avversaria da temere è il Fluminense, comunque alla portata di Guirassy e compagni. Vittoria alla portata anche per il River Plate contro l’Ulsan Hyundai.

Inizia anche l’ultima giornata dei gironi degli Europei Under 21: la Francia non ancora qualificata deve battere la Polonia già fuori dai giochi, mentre il Portogallo dovrà quanto meno evitare la sconfitta con la Georgia. Inutili invece ai fini della qualificazione Spagna-Italia (hanno passato entrambe il turno) e Romania-Slovacchia, già eliminate.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 DOPPIA CHANCE + MULTIGOL 2-5 in Monterrey-Inter, Mondiale per Club, ore 03:00

Vincenti

BORUSSIA DORTMUND (in Fluminense-Borussia Dortmund, Mondiale per Club, ore 18:00)

(in Fluminense-Borussia Dortmund, ore 18:00) RIVER PLATE (in River Plate-Urawa Red Diamonds, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in River Plate-Urawa Red Diamonds, ore 21:00) PORTOGALLO (in Georgia-Portogallo, Europei Under 21, ore 18:00)

(in Georgia-Portogallo, ore 18:00) FRANCIA (in Francia-Polonia, Europei Under 21, ore 18:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Francia-Polonia , Europei Under 21, ore 18:00

, Europei Under 21, ore 18:00 Georgia-Portogallo, Europei Under 21, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Spagna-Italia , Europei U21, ore 21:00

, Europei U21, ore 21:00 Monterrey-Inter, Mondiale per club, ore 03:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 6.58 GOLDBET ; 6.86 SNAI; 6.58 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 2 + GOL in Fluminense-Borussia Dortmund, Mondiale per Club, ore 18:00