Pronostico Real Madrid-Al Hilal: c’è grande curiosità attorno ai due debutti

Real Madrid-Al Hilal è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 21:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis.

Tra le tante novità che proporrà questo Mondiale per Club ci sono i debutti di diversi allenatori. Nella sfida con i sauditi dell’Al-Hilal, ad esempio, assisteremo all’esordio ufficiale di Xabi Alonso sulla panchina del Real Madrid, club di cui aveva vestito la maglia dal 2009 al 2014. Gli ottimi risultati ottenuti al Bayer Leverkusen dal 2022 in poi hanno convinto Florentino Perez ad affidare la pesantissima eredità di Carlo Ancelotti – oggi selezionatore del Brasile – al tecnico basco. Una sfida avvincente ma al tempo stesso rischiosa, visto che a Madrid basta una sconfitta oppure una brutta prestazione per essere messi immediatamente in discussione.

Alonso cercherà di ben figurare in un girone non impossibile ma comunque insidioso: i Blancos sono favoriti per il primo posto, dietro di loro – nell’ordine – Al-Hilal, Salisburgo e Pachuca. La lista degli infortunati rimane in ogni caso molto lunga: mancheranno all’appello Camavinga, Alaba, Carvajal, Rudiger, Endrick e Mendy.

Spazio, dunque, ai nuovi arrivati: l’ex Liverpool Alexander-Arnold si approprierà della corsia destra, mentre il classe 2005 Huijsen, lasciato andare via un po’ troppo presto dalla Juventus, si posizionerà al centro della difesa. In attacco Xabi Alonso dovrebbe proporre il tridente formato da Rodrygo, Mbappé e Vinicius. C’è grande curiosità anche per quanto riguarda il debutto di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Al-Hilal: l’allenatore dell’Inter ha accettato con entusiasmo questa sfida dopo i quattro anni alla guida dei nerazzurri e potrà fare affidamento su elementi di assoluto spessore, arrivati a Riad nelle ultime sessioni di mercato. Da Milinkovic-Savic – che Inzaghi ha già allenato ai tempi della Lazio – a Mitrovic, passando per Bono, Cancelo, Koulibaly e Ruben Neves. Inzaghi avrà il compito di riportare l’Al-Hilal sul trono saudita: nella stagione che si è da poco concluda i biancoblu non hanno vinto né il campionato né la Champions asiatica.

Come vedere Real Madrid-Al Hilal in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Real Madrid e Al-Hilal è in programma mercoledì alle 21:00 (ora italiana) all’Hard Rock Stadium di Miami. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.72 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Inzaghi ha avuto troppo poco tempo per incidere ma l’ex tecnico dell’Inter schiererà un undici competitivo che potrebbe creare qualche problema al Real Madrid, altro cantiere aperto dopo l’addio di Ancelotti. Blancos favoriti in una gara da almeno tre gol complessivi ed in cui entrambe andranno verosimilmente a segno.

Le probabili formazioni di Real Madrid-Al Hilal

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Raul Asencio, Fran Garcia; Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius Jr.

AL-HILAL (4-2-3-1): Bounou; Joao Cancelo, Koulibaly, Albulayhi, Renan Lodi; Milinkovic-Savic, Ruben Neves; Malcom, Marcos Leonardo, S. Al-Dawsari; Mitrovic.

POSSIBILE RISULTATO: 3-2