Pronostico Manchester City-Wydad Casablanca: Pep ha nuove “armi” a disposizione

Manchester City-Wydad Casablanca è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca mercoledì alle 18:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis.

Nel gruppo G per Manchester City e Juventus dovrebbe essere una formalità chiudere in uno dei primi due posti ed accedere senza problemi alla fase ad eliminazione diretta. Nel calcio, si sa, tutto è possibile ma ci sembra francamente utopico che una tra Al-Ain e Wydad Casablanca possa rispedire a casa almeno uno dei due giganti del calcio europeo. Gli uomini di Pep Guardiola e la Vecchia Signora, dunque, si contenderanno verosimilmente il primato nello scontro diretto in programma nella terza giornata a Orlando, a patto che entrambe riescano – com’è probabile – a vincere le prime due gare.

Il City, peraltro, negli States va a caccia di certezze dopo una stagione che ha lasciato l’amaro in bocca e che non si può considerare positiva. I Cityzens, mai così in difficoltà nell’era Guardiola, hanno dovuto cedere lo scettro di campione d’Inghilterra al Liverpool, che ha messo fine al loro dominio quadriennale, e sono rimasti a digiuno di trofei importanti (l’unico trionfo è stato quello nel Community Shield).

Il City ha speso 350 milioni nel 2025

Le assenze di giocatori chiave quella del metronomo Rodri – il Pallone d’Oro 2024 ha praticamente saltato la stagione – si sono rivelate determinanti ma probabilmente serviva cambiare qualcosa a livello di rosa, dal momento che il ciclo della vittoria della Champions League ’23 è terminato. I ricchi proprietari hanno così messo mano al portafogli, spendendo la bellezza di 350 milioni nel 2025: al Mondiale per Club, ad esempio, il tecnico catalano potrà contare su tre nuovi acquisti, come l’ex Milan Reijnders e Ait-Nouri e Cherki, giunti rispettivamente da Wolverhampton e Lione.

Ora dovrebbe arrivare qualche cessione e scopriremo chi seguirà l’ormai ex capitano Kevin De Bruyne, appena ufficializzato dal Napoli. Non è da escludere, in ogni caso, che Guardiola faccia qualche esperimenti nell’esordio con il Wydad Casablanca, che pochi giorni fa è stato eliminato dalla Morocco Excellence Cup per mezzo dell’Union Touarga (sconfitta per 2-0 nei quarti di finale). Nell’ultimo campionato marocchino – terminato a maggio – invece gli uomini di Amine Benhachem sono arrivati terzi dietro a RS Berkane e AS Far.

Come vedere Manchester City-Wydad Casablanca in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra Manchester City e Wydad Casablanca è in programma mercoledì alle 18:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Philadelphia. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 3.5” è quotato a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.05 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.35 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il Manchester City ha terminato la stagione in crescendo, conquistando sette vittorie nelle ultime nove partite. La vittoria contro i marocchini del Wydad non sembra essere in discussione, considerando pure la voglia di ripartire con il piede giusto dopo un’annata tribolata e nel complesso deludente. Secondo noi il Man City si imporrà con almeno tre gol di scarto.

Le probabili formazioni di Manchester City-Wydad Casablanca

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Lewis, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Gündoğan, Matheus Nunes, Nico González; Doku, Haaland, Marmoush.

WYDAD CASABLANCA (4-2-3-1): El Motie; Moufi, Harkass, Boutouil, Moufid; Malsa, Zemraoui; Lorch, Amrabat, Rayhi; Aziz Ki.

POSSIBILE RISULTATO: 4-0