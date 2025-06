Pronostico Hulsan-Mamelodi: i numeri fanno la differenza

Hulsan-Mamelodi è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra martedì e mercoledì alle 00:00: pronostico, tv e streaming gratis.

Una squadra Sud Coreana – l’Hulsan – contro una Sudafricana – il Mamelodi. Sì, al Mondiale per Club che nella notte tra sabato e domenica è iniziato negli Stati Uniti, ci sono delle squadre che difficilmente si conoscono. Anzi, queste sfidiamo chiunque – tranne alcuni che ovviamente le hanno sentite – a dirci qualcosa.

Quindi ci abbiamo studiato sopra, ovviamente, per andare a capire cosa potrebbe succedere in questo match che è in programma nella notte tra martedì e mercoledì. Il Mamelodi nelle scorse settimane ha chiuso la propria esperienza nella Champions League della Caf perdendo in finale – si gioca in doppio turno – e quindi dicendo addio alla possibilità di alzare la coppa più importante da quelle parti. Una squadra che invece nel proprio campionato, a poche giornate dal termine, è prima in classifica e che solamente l’aritmetica ancora non ha consegnato il titolo di campione. Una difesa di ferro – solamente tredici gol subito – e ovviamente anche il miglior attacco del torneo. Quindi una formazione che sta bene e che vuole farsi conoscere al mondo intero.

L’Hulsan, invece, è nel pieno della propria stagione in Sud Corea che, a dire il vero, non è che stia andando benissimo: terzo posto in classifica prima del viaggio in America, con 9 punti di distacco da chi guida il campionato. In poche parole una situazione abbastanza complicata anche se qui tutto si azzera, ovviamente e il pensiero non va proprio a quello che sta succedendo in Patria.

Detto questo, e analizzando il momento e i numeri di quanto visto fino ad ora, crediamo che lo spettacolo sia sicuramente da ricercare in altre partite, in questa prevarrà, secondo noi, la compattezza difensiva dei sudafricani che possono anche vincere la prima partita di questa manifestazione con il minimo scarto.

Come vedere Hulsan-Mamelodi in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Hulsan-Mamelodi è in programma nella notte tra martedì e mercoledì alle 00:00 (ora italiana) all’Inter&Co Stadium di Orlando Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Mamelodi è quotata a 2.60 su Goldbet e Lottomatica e a 2.60 su Snai. Il segno “No Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica.

Il pronostico

Una gara da meno di tre reti complessive, quindi No Gol e Under. Anche perché, il Mamelodi come vi abbiamo spiegato prima è una squadra che davvero concede pochissimo. Insomma, spettacolo o meno, i sudafricani sono pronti a prendersi i primi tre punti di questo Mondiale per Club e chissà, magari sperare in un difficilissimo passaggio del turno. Le altre due squadre sono Fluminense e Borussia Dortmund.

Le probabili formazioni di Hulsan-Mamelodi

HULSAN (4-4-2): Jo; Choi, Seo, Kim, Ludwingson; Lee, Jung, Bojanic, Ko; Um, Erick Farias.

MAMELODI (4-2-3-1): Williams; Mudau, Kekana, Lebusa, Modiba; Allende Bravo, Mokoena; Ribeiro, Adams, Matthews; Rayners.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1