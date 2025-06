Pronostico River Plate-Urawa Red Diamonds: questo segno non è un’utopia

River Plate-Urawa Red Diamonds è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 21:00 (ora italiana): pronostico, tv e streaming gratis.

Il ritiro statunitense del River Plate venerdì scorso è stato scosso da una notizia che circolava ormai da un bel po’ di giorni e che da 48 ore è diventata ufficiale: la cessione al Real Madrid della stellina Franco Mastantuono per 72 milioni di euro, diventata subito operazione più onerosa della storia del calcio argentino. Il classe ’07, che si legherà ai Blancos fino al 2031, continuerà comunque a vestire la maglia del club di Buenos Aires per tutta la durata del Mondiale per Club, per poi trasferirsi definitivamente in Spagna.

Il tecnico dei Millionarios Marcelo Gallardo, dunque, potrò contare anche su di lui per superare un girone non privo di insidie. Il gruppo E, infatti, è quello dell’Inter, ma oltre ai nerazzurri vicecampioni d’Europa – favoriti per il primo posto – ci sono anche i giapponesi degli Urawa Red Diamonds e soprattutto i messicani del Monterrey, squadra che verosimilmente contenderà secondo posto e qualificazione al River Plate. Gallardo e i suoi uomini non dovranno sbagliare la prima sfida, contro l’avversario più modesto del raggruppamento: il River quest’anno ha fatto molto bene in Copa Libertadores, stravincendo il proprio girone e restando imbattuto, mentre nel campionato di Apertura è stato a sorpresa eliminato nei playoff dai futuri campioni del Platense, che l’hanno spuntata ai rigori.

Due ex Fiorentina nel River

Negli Stati Uniti i Millionarios non potranno contare su diversi elementi, tra cui l’ex Siviglia Montiel (campione del Mondo con l’Argentina nel 2022) e i due centrocampisti Meza e Matias Rojas. Davanti, insieme a Mastantuono, agiranno Driussi e Colidio, in difesa invece ci sono i due ex Fiorentina Pezzella e Quarta.

Gli Urawa Red Diamonds partecipano al Mondiale per Club grazie al trionfo nella Champions asiatica 2022 ma da allora non hanno più raggiunto risultati significativi nella manifestazione continentale. Guidati dall’allenatore polacco Maciej Skorza, sono stati molto discontinui nelle ultime giornate di J-League, ottenendo solo tre vittorie da maggio in poi. In attacco segnaliamo la presenza di Watanabe, capocannoniere dei Reds con 6 gol in campionato, 3 in più rispetto all’esperto centravanti brasiliano Thiago Santana.

Come vedere River Plate-Urawa Red Diamonds in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida tra River Plate e Urawa Red Diamonds è in programma martedì alle 21:00 (ora italiana) al Lumen Field di Seattle. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del River Plate è quotata a 1.53 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Il River Plate dovrebbe riuscire ad imporsi sui Reds ed iniziare la sua avventura nel Mondiale per Club in modo positivo. I Millionarios, tuttavia, nelle ultime otto partite tra le varie competizioni hanno tenuto la porta inviolata solamente in un’occasione: il segno “gol” non sarebbe una sorpresa, nonostante il divario ampio tra le due squadre.

Le probabili formazioni di River Plate-Urawa Red Diamonds

RIVER PLATE (4-3-3): Armani; Bustos, Pezzella, Martinez Quarta, Acuna; Nacho Fernandez, Galoppo, Castano; Mastantuono, Driussi, Colidio.

URAWA RED DIAMONDS (4-2-3-1): Nishikawa; Ishihara, Danilo Boza, Hoibraaten, Ogiwara; Yasui, Gustafson; Kaneko, Watanabe, Matheus Savio; Thiago Santana.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1