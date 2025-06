Pronostico Fluminense-Borussia Dortmund: stanno segnando a raffica

Fluminense-Borussia Dortmund è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca martedì alle 18:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

Il sorteggio del Mondiale per Club è stato oltremodo clemente con il Borussia Dortmund, che tra le squadre europee è capitato probabilmente nel raggruppamento meno insidioso. Gli avversari dei tedeschi sono Fluminense, Mamelodi Sundowns e Ulsan: qualsiasi piazzamento oltre il primo posto sarebbe un fallimento.

Dando un’occhiata al tabellone ed ipotizzando il possibile percorso dei gialloneri, si può notare che anche i quarti di finale sono alla portata: con ogni probabilità, chiudendo davanti a tutti, negli ottavi il Borussia si ritroverebbe di fronte il River Plate, avversario potenzialmente temibile ma di certo non un ostacolo insormontabile per una squadra che ha terminato in modo positivo la stagione. Il merito è di Niko Kovac, sulla panchina del BVB dallo scorso inverno: con lui la squadra ha ripreso a marciare e grazie ad una poderosa rimonta è riuscita a chiudere tra le prime quattro (cinque vittorie di fila nelle ultime giornate, con una media di quasi 4 gol a partita) ed a qualificarsi per la prossima Champions League. Un altro grande protagonista è stata l’attaccante Guirassy, autore di ben 21 gol in Bundesliga e capocannoniere della Champions insieme a Raphinha del Barcellona con 13 reti. L’ex Stoccarda è pronto a fare la sua parte anche nel Mondiale per Club.

Fluminense, in difesa c’è Thiago Silva

L’avventura a stelle e strisce del Borussia Dortmund inizierà dalla sfida con il Fluminense, vincitore della Coppa Libertadores nel 2023. Da allora però il club di Rio de Janeiro è un po’ rientrato nei ranghi.

Nella scorsa edizione del Brasileirao il Flu si è salvato dalla retrocessione solo nelle ultime giornate e, dovendo fare i conti con un’età media abbastanza elevata, ha iniziato a ricostruire. Tuttavia, quest’anno gli uomini di Renato Portaluppi – da giocatore protagonista di un’esperienza dimenticabile alla Roma – sembrano essere partiti con il piede giusto e lo dimostra il sesto posto in classifica, a -4 dalla vetta, dopo le prime 11 giornate. Il Fluminense ha brillato anche nella Copa Sudamericana, vincendo il proprio girone (13 punti) davanti all’Once Caldas. In difesa Renato in difesa può contare sull’esperienza di Thiago Silva, mentre in attacco si affida ai colombiani Arias e Serna. Molti gli assenti, da Otavio a German Cano. Nel Borussia Dormtund, invece, non ci sarà l’infortunato Schlotterbeck. Al contempo, però, Kovac avrà il nuovo acquisto Jobe Bellingham, fratello del più noto Jude (anche lui passato dal Borussia).

Come vedere Fluminense-Borussia Dortmund in diretta tv in chiaro e streaming gratis

La sfida Fluminense-Borussia Dortmund è in programma martedì alle 18:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford.

Il pronostico

Il Borussia Dortmund ha una squadra nettamente superiore a quella del Fluminense, peraltro privo di elementi importanti. Si può valutare un successo ampio dei gialloneri in un match da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Fluminense-Borussia Dortmund

FLUMINENSE (4-2-3-1): Fabio; Guga, Thiago Silva, Ignacio, Gabriel Fuentes; Hercules, Martinelli; John Arias, Ganso, Serna; Everaldo.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-3): Kobel; Süle, Anton, Bensebaïni; Ryerson, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Brandt, Guirassy, Adeyemi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3