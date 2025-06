Pronostico Flamengo-Espérance Tunisi: l’attacco prolifico fa ben sperare

Flamengo-Espérance Tunisi è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00: pronostico, tv e streaming gratis.

Tra le squadre non europee presenti al Mondiale per Club il Flamengo sembra essere una delle più temibili. I rossoneri arrivano negli Stati Uniti in fiducia, forti di un’imbattibilità che dura da otto partite fra le varie competizioni, ed insieme al Cruzeiro (che però ha una gara in più) guardano tutti dall’alto verso il basso nel Brasileirao, il massimo campionato brasiliano.

A fine maggio era arrivata pure la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta della Copa Libertadores, forse un po’ sofferta, visto che gli uomini guidati dall’ex terzino di Chelsea e Atletico Madrid Filipe Luis hanno dovuto aspettare l’ultima giornata della fase a gruppi per esultare. Il Mengao può contare oltretutto su un attacco particolarmente prolifico: nessuno, finora, ha segnato più gol nel Brasileirao, 24 in undici partite.

Flamengo, gol a grappoli in Brasile

Ma il Flamengo ha dimostrato di saperci fare anche in fase di non possesso, se consideriamo le sole quattro reti incassate (miglior record difensivo del torneo).

Insomma, gli ingredienti per ben figurare al Mondiale ci sono tutti: del resto, il pass per gli ottavi di finale è alla portata, tenendo conto che in questo girone l’unica squadra superiore è il Chelsea di Enzo Maresca, favorito per il primo posto. Sarà importante partire bene e mettere sin da subito le cose in chiaro: l’esordio è di quelli morbidi, con i tunisini dell’Espérance, uno dei quattro club africani che partecipano alla kermesse, a partire da quest’anno rivoluzionata dalla Fifa. I giallorossi, qualificati grazie al primo posto nel ranking della CAF, a maggio hanno vinto per il secondo anno di fila il campionato tunisino, chiudendo a +6 sul Monastir. Dall’ultima giornata l’Espérance ha disputato solamentre tre gare, tutte valide per la coppa nazionale: il successo in finale con lo Stade Tunisien ha permesso al club di Tunisi di sollevare un altro trofeo.

La stella dei nordafricani è l’algerino Belaili, che ha giocato in Francia con Ajaccio e Brest: nell’ultima stagione ha realizzato 18 gol e 16 assist. Nel Flamengo invece militano gli ex Juve Alex Sandro e Danilo, ma ci sono anche altre vecchie conoscenze del calcio italiano come Gerson, visto in Italia con Roma e Fiorentina. Tra i più in forma abbiamo il nazionale uruguagio de Arrascaeta, sempre in gol nelle ultime cinque di campionato.

Come vedere Flamengo-Espérance Tunisi in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Flamengo-Espérance Tunisi è in programma nella notte tra lunedì e martedì alle 03:00 (ora italiana) al Lincoln Financial Field di Filadelfia. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

La vittoria del Flamengo è quotata a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Snai. Il segno “Multigol Casa 2-4” è quotato invece a 1.55 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

L’ottimo rendimento del Flamengo nelle ultime uscite fa ipotizzare un debutto convincente degli uomini di Filipe Luis, che dovrebbero aggiudicarsi i tre punti segnando dai due ai quattro gol.

Le probabili formazioni di Flamengo-Espérance Tunisi

FLAMENGO (4-2-3-1): Rossi; Varela, Ortiz, Danilo, Alex Sandro; Gerson, Evertton Araujo; Luiz Araujo, de Arrascaeta, Everton; Bruno Henrique.

ESPERANCE TUNISI (4-3-3): Ben Said; Ben Ali, Tougai, Jelassi, Ben Hamida; Guenichi, Jebali, Ogbelu; Sasse, Jabri, Belaïli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0