Pronostici Mondiale per Club, anche il 18 giugno ci sono delle gare assai interessanti in programma. Ecco le nostre scelte sui possibili ammoniti

Sì, è ancora domenica, ma perché aspettare per i nostri pronostici di mercoledì? Non abbiamo motivo, visto che ormai le squadre si conoscono, le partite ci sono, quindi andiamo serenamente a capire chi, in questa giornata, potrebbe finire tra i cattivi.

Intanto debutta l’Inter, alle tre di notte, contro il Monterrey. Poi ci sono anche il Manchester City e pure il Real Madrid. I Blancos, inoltre, giocheranno contro l’Al Hilal, la squadra che Simone Inzaghi ha deciso di andare ad allenare stuzzicato dal progetto biennale di 50 milioni di euro. Ma come si fa a dire di no? Impossibile. E nessuno realmente gli può dire nulla. Detto questo andiamo a vedere insieme, partendo appunto da questa partita, i nostri pronostici.

Pronostici Mondiale per Club: gli ammoniti del 18 giugno

Inzaghi ha un elemento che conosce nella sua rosa avendolo allenato alla Lazio. Parliamo del Sergente, Milinkovic-Savic, che ovviamente giocherà dal primo minuto. Difficilmente in questo caso vedremo una difesa a tre, troppo poco tempo per imparare meccanismi. Quindi l’Al Hilal dovrebbe scendere in campo con quattro dietro e poi un centrocampo con due uomini e tre fantasisti alle spalle dell’unica punta. E Milinkovic dovrebbe essere schierato nel cuore del centrocampo. E contro quelli del Real Madrid la possibilità di un giallo – in Italia non si è mai tirato indietro – è davvero dietro l’angolo.

Contro l’Inter, poi, c’è il Monterrey come detto prima. E il nostro uomo è Arteaga, un giocatore che agirà sulla corsia mancina proprio lì dove c’è Dumfries, il migliore della stagione nerazzurra. L’olandese attaccherà come al solito senza nessuna soluzione di continuità e il terzino andrà davvero in grosso affanno. Il giallo ci pare scritto.

Chiudiamo, infine, con Moufid del Wydad, una squadra quella marocchina che se la dovrà vedere contro il Manchester City. Bene, il giocatore in questione è quello che nel corso dell’anno non solo ha preso diversi gialli ma è quello che ha commesso il maggior numero di falli della squadra. Quindi contro tutti quei campioni che ha Guardiola, il rischio ammonizione ci pare davvero quasi sicuro.