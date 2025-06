Pronostici Mondiale per Club: gli ammoniti del 17 giugno

Pronostici Mondiale per Club: tutti i giorni partite dell’altra parte del Mondo. Ecco i pronostici sugli ammoniti dei match in programma il prossimo 17 giugno

Partite tutti i giorni. E chi siamo noi per dire di no? Il Mondiale per Club per un mese intero ci terrà compagnia e ovviamente speriamo che ci possano arrivare in fondo anche le italiane: Juve e Inter sono le protagoniste azzurre. Anche se, visto chi c’è, il compito è abbastanza difficile.

Vabbè, ma questi sono altri discorsi, noi in questo articolo ci soffermiamo su quelli che potrebbero essere gli ammoniti dei match in programma martedì 17 giugno. Ce ne sono quattro in tutto l’arco della giornata, si parte a mezzanotte visto il fuso orario, quindi occhio. La giocata, seguendo il nostro consiglio, fatela in anticipo.

Pronostici ammoniti 17 giugno: le nostre scelte

Ci sarà l’esordio del Boca Juniors di Cavani contro il Benfica. Due squadre storiche del calcio mondiale. Una partita assai affascinante e da seguire. Vi ricordiamo, piccola parentesi, che Dazn offrirà gratuitamente tutti i match sulla propria piattaforma, quindi basterà solamente registrarsi per vedere le sfide, senza nessun costo. Il nostro prescelto, andando alle cose serie, per questa partita, è Battaglia proprio degli argentini. Un giocatore che è un nome una garanzia. A parte quello che potrebbe venire fuori sotto questo aspetto, il giocatore in questione è quello che potrebbe maggiormente soffrire gli avanti dei lusitani.

Contro il Flamengo gioca l’Esperance Tunisi, una formazione ovviamente africana che ha poche possibilità di andare avanti in questo torneo. Tra i più cattivi nel corso della stagione c’è Jebali: che sì, è un attaccante, ma che normalmente prende diversi cartellini gialli. Ad esempio: nel corso delle ultime sette uscite ne ha presi 3. Non sono pochi. Potrebbe andare in escandescenze, visto che il gol non è che sia un fattore determinante per lui.

Chiudiamo la nostra tripla in questione con Ogiwara dell’Urawa. Altro debutto difficile per questa squadra contro il River Plate di Mastrantuono, appena preso dal Real Madrid. Di gialli, questo calciatore, ne ha presi parecchi nel corso della sua stagione. E perché non lo dovrebbe prendere proprio in questa partita? Diciamo che lì in mezzo andrà in difficoltà E qualche giallo ci potrebbe scappare di certo.