Pronostici Mondiale per Club: gli ammoniti del 16 giugno

Pronostici Mondiale per Club: ecco gli ammoniti del prossimo 16 giugno. Le nostre scelte in merito alle partite che sono in programma lunedì

Tre partite al giorno. Poi in alcuni giorni anche quattro. Parte forte il Mondiale per Club in programma negli Stati Uniti e noi siamo qui, vedendo le partite in programma, a cercare di capire per voi quelli che potrebbero essere gli ammoniti.

In questo caso ci concentriamo nelle sfide che sono in programma lunedì 16 giugno. Partite anche abbastanza interessanti, c’è da dirlo. E partiamo appunto dalla prima, quella in programma a mezzanotte, tra Palmeiras e Porto. Una sfida che sulla carta non ha una favorita, e vedendo come detto i calciatori in campo, ci sono diversi uomini che possono sicuramente entrare di diritto in questa nostra schedina. Insomma, andiamo a vedere insieme quello che potrebbe succedere, perché due ammoniti sono appunto di questo match. Due su tre.

Pronostici Mondiale per Club: ecco le nostre scelte

Sarà gara “maschia”, come si diceva una volta, tra Palmeiras e Porto. Tra i padroni di casa, Rios, è quello che nel corso della stagione ha avuto il maggior numero di ammonizioni e ha avuto il maggior numero, fino al momento, di falli fatti. Deve per forza entrare di diritto in questa nostra scelta: anche perché, le quote in questione su GoldBet, sono chiuse. Quindi nemmeno i bookmaker in questo caso si fidano. Però aspetteremo fino a pochi minuti dall’inizio del match in attesa della loro apertura.

Continuando in questa partita, come vi abbiamo anticipato prima, l’altro nostro uomo, quello che potrebbe realmente finire tra i cattivi del direttore di gara, è Fabio Vieira. Il centrocampista centrale (ammonito plus, su GoldBet, ha un valore di 3,45 volte la posta) è l’unico in mezzo al campo che deve recuperare i palloni, più che costruire qualcosa. Quindi sì, anche lui entra di diritto in queste nostre scelte.

La tripla la chiudiamo con un giocatore dei Los Angeles, che saranno impegnati contro il Chelsea di Enzo Maresca: Palencia, esterno difensivo, se la dovrà vedere con gente dal calibro di Palmer, Neto e compagnia cantante. Quindi occhio, anche lui può finire serenamente sul taccuino del direttore di gara.