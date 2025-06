Pronostici Mondiale per Club: gli ammoniti del 15 giugno

Pronostici Mondiale per Club, ecco gli ammoniti del 15 giugno. Nella notte è iniziata la manifestazione negli Stati Uniti. La doppia di gialli della serata

Nella notte è iniziato il Mondiale per Club, con la squadra di Leo Messi impegnata. Mentre nel pomeriggio sono in programma due partite e noi di queste, abbiamo cercato di capire, chi potrebbe finire tra i cattivi.

La prima gara che verrà giocata, alle 18 di domenica, è quella tra il Bayern Monaco contro l’Auckland City, l’unica squadra dell’intera manifestazione che, udite udite, non è professionista. Sì, i calciatori di questa formazione sono dei normali lavoratori che adesso si troveranno a giocare contro Kane e soci. Quindi il sogno di una vita, praticamente. E per evitare la goleada, che comunque ci sarà e l’unico modo, nel caso, di salvarla, è quella che i tedeschi di fermino ad un certo punto, anche qualche entrata cattiva di potrebbe stare.

Pronostici Mondiale per Club: ecco la doppia ammoniti

Uno dei nostri uomini è il difensore Boxall che potrebbe nel corso del match anche non capire nulla. Il Bayern potrebbe arrivare da tutte le parti e lui ovviamente andrà in grossa difficoltà. Magari ci metterà anche della cattiveria, normale, per cercare di prendere quei giocatori che sgusceranno nel corso della giornata. E quindi, dietro, lui andando a vedere qualche statistica, è stato quello che ha commesso il maggior numero di falli. Quindi occhio, la sua ammonizione è davvero scontata.

Passando alla gara della serata, c’è il primo vero big match di questa manifestazione. Il Psg fresco campione d’Europa se la vedrà contro l’Atletico Madrid di Simeone. Nonostante la stanchezza nessuno quando si gioca a questi livelli vuole perdere. Quindi la situazione ci pare anche abbastanza scritta. Quando il gioco si fa duro i duri iniziano a giocare e nei Colchoneros c’è De Paul che duro è sempre stato e duro continuerà a essere. Quindi il nostro pronostico ricade sull’argentino.

Infine, ecco la quota totale che dà questa giocata: Boxall ammonito plus e De Paul ammonito plus, su GoldBet danno indietro un valore di 15,21 volte la posta.