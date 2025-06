Pronostici Europeo Under 21: questa sera è in programma la seconda giornata di due gironi. Ecco le nostre scelte sui possibili marcatori.

Seconda giornata dell’Europeo Under 21. Ed è quasi ora dei primi pronostici. Sono quattro le partite in programma questa sera in Slovacchia, sede della manifestazione. Eh sì, ci sono davvero delle formazioni che possono staccare intanto il pass per i quarti di finale e altre che possono chiudere con un turno d’anticipo la loro avventura.

In questo articolo, però, noi andiamo ad analizzare i possibili marcatori della serata, quelli che in base alle loro caratteristiche e in base a quelli che sono gli avversari da affrontare, possono riuscire a segnare. Ad essere determinanti, in poche parole. E andiamo a vederli insieme.

Pronostici Europeo Under 21: i marcatori di domenica 15 giugno

Nella Germania che affronta la Repubblica Ceca, e che ha vinto tre a zero al debutto con la tripletta di Woltemade, il giocatore che ha maggiori possibilità di trovare la via della rete ha un nome e origini italiane: Tresoldi. Un giocatore che ha già attirato l’attenzione di moltissime big d’Europa e che effettivamente vuole sbloccarsi nel corso di questa partita. Le percentuali di una sua rete sono davvero altissime.

Continuano poi con l’Inghilterra: i campioni in carica hanno vinto al debutto e adesso vogliono chiudere i giochi battendo la Slovenia. In attacco c’è McAtee del Manchester City, che ha fatto anche qualche apparizione in prima squadra agli ordini di Pep Guardiola. Il classe 2002, ha segnato anche in Premier League nello scorso mese di febbraio. Un giocatore che insomma, ha esperienza e qualità per riuscire a centrare la porta. Al debutto non ha segnato, quindi ha il dente avvelenato.

Chiudiamo questa nostra tripla con Ohio, attaccante dell’Olanda. Gli Orange al debutto hanno pareggiato in rimonta e cercando quindi la prima vittoria di questo Europeo. Non è semplicissimo contro la Danimarca, ma ovviamente c’è una squadra favorita ed è appunto quella nella quale gioca il centravanti dell’Utrecht. Punta centrale molto forte fisicamente, è uno dei migliori in rosa. Anche per via dell’età. Quindi occhio, potrebbe serenamente finire nel tabellino dei marcatori.

Quindi, ricapitolando le nostre scelte: Tresoldi marcatore plus, McAtee marcatore plus e Ohio marcatore plus, su GoldBet hanno un valore di 8,75 volte la posta.

