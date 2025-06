I pronostici di domenica 15 giugno: Europei Under 21 e Mondiale per Club

I pronostici di domenica 15 giugno, si chiude la seconda giornata degli Europei Under 21, si gioca anche il Mondiale per Club

Uno dei gruppi più affascinanti del Mondiale per Club 2025 è quello C, in cui figurano tre squadre che hanno scritto la storia dei rispettivi paesi: il Bayern Monaco in Germania, il Benfica in Portogallo e il Boca Juniors in Argentina. L’unico “intruso” è l’Auckland City, modestissima formazione neozelandese che però, rispetto alle altre tre, vanta il maggior numero di partecipazioni a questa manifestazione, avendo preso parte al Mondiale per Club già 11 volte (questa sarà la prima, ovviamente, con il nuovo formato).

L’Auckland City, che nelle ultime tre partite di campionato ha sempre vinto – lo scorso 30 maggio ha rifilato 5 gol ai West Coast Rangers – partecipa al Mondiale perché è stata la miglior squadra negli ultimi quattro anni della OFC (Oceania Football Confederation), della quale però non fanno parte i club australiani. Una goleada dei bavaresi è assai probabile, dal momento che anche in Bundesliga gli uomini di Kompany hanno segnato con grande costanza. Che il Bayern possa realizzare più di 5 gol non è affatto utopico.

I pronostici sulle altre partite

La prima partita di cartello di questo Mondiale per Club ripensato e ampliato dalla Fifa va in scena nell’iconico Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles) tra i freschissimi campioni d’Europa del PSG e l’Atletico Madrid. Pronti, partenza, via e subito uno scontro diretto per il primo posto in un gruppo che non dovrebbe riservare grosse sorprese per quanto riguarda i nomi delle due qualificate alla fase ad eliminazione diretta: le altre squadre sono Botafogo e Seattle Sounders, con i brasiliani che potrebbero diventare dei pericolosi outsider, soprattutto se – come probabile – batteranno i Seattle Sounders.

Nell’altra sfida in programma nella notte il Palmeiras potrebbe evitare la sconfitta contro il Porto, in una sfida da almeno due gol complessivi.

Pronostici: la scelta del Veggente

• OVER 4,5 in Bayern Monaco-Auckland City, Mondiale per Club, ore 18:00

Vincenti

INGHILTERRA (in Inghilterra-Slovenia, Europei Under 21, ore 18:00)

(in Inghilterra-Slovenia, ore 18:00) OLANDA (in Olanda-Danimarca, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Olanda-Danimarca, ore 21:00) GERMANIA (in Repubblica Ceca-Germania, Europei Under 21, ore 21:00)

(in Repubblica Ceca-Germania, ore 21:00) PSG o pareggio (in PSG-Atletico Madrid, Mondiale per Club, ore 21:00)

(in PSG-Atletico Madrid, ore 21:00) Palmeiras o pareggio (in Palmeiras-Porto, Mondiale per Club, ore 00:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Inghilterra-Slovenia , Europei Under 21, ore 18:00

, Europei Under 21, ore 18:00 Olanda-Danimarca, Europei Under 21, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

PSG-Atletico Madrid , Mondiale per club, ore 21:00

, Mondiale per club, ore 21:00 Palmeiras-Porto, Mondiale per club, ore 00:00

Comparazione quota totale (over 2,5 + gol): 6.51 GOLDBET ; 6.43 SNAI; 6.51 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1 + UNDER 2,5 in Botafogo-Seattle, Mondiale per club, ore 04:00