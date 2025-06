Qualifiche Gran Premio del Canada: altra legnata per la Ferrari

Qualifiche Gran Premio del Canada: ritorna il Mondiale di Formula Uno e ormai abbiamo capito che la pole – e la vittoria – è cosa loro. Ecco le nostre scelte

Lo abbiamo capito, l’astronave McLaren è partita e difficilmente tornerà indietro. Anzi, è impossibile che la stessa si possa fermare. Ormai la corsa al Mondiale, purtroppo per la Ferrari e per Max Verstappen che guida una monoposto molta diversa da quella che abbiamo visto negli anni passati, è una corsa interna tra i due piloti della McLaren che hanno pure iniziato a fare il vuoto.

Ma c’è anche una grossa novità interna in questo caso, soprattutto relativa alla lotta tutta dentro la scuderia inglese: davanti non c’è quel pilota che prima dell’inizio dell’anno sembrava favorito, vale a dire Lando Norris, ma quel Piastri che sta dimostrando di avere delle potenzialità – soprattutto nell’andare a gestire la tensione – non indifferenti. Ha vinto a Barcellona, piazzando un’affermazione importante per il suo cammino, ma secondo il nostro modesto avviso, nel Gran Premio del Canada, tornerà a brillare l’altro pilota, quello che partiva con i favori del pronostico e che adesso deve rincorrere.

Qualifica Gran Premio del Canada: la pole è di Norris

Il giovane pilota inglese nel corso della passata stagione ha collezionato la bellezza di 8 pole position. E lo scorso anno in Canada, proprio nelle qualifiche, ha chiuso al terzo posto, alle spalle di Russell – che non sembra in grado di tenere testa in questo weekend – e di Verstappen. E si è messo dietro anche il collega, quel Piastri che adesso è davanti nella classifica del Mondiale.

Norris, però, ha numeri migliori su questa pista e vuole rendere la vita difficile al collega e al compagno di squadre. E nonostante sia bancato a tre volte la posta – Piastri invece su GoldBet si gioca a 2,50 – lo diamo per favorito. Poche possibilità, comunque, che la prima griglia non sia tutta della McLaren e al terzo posto ci sarà Verstappen (la sua pole è bancata sempre sul bookmaker citato prima 3,50 volte la posta). Indietro e anche di molto tutti gli altri: Leclerc si gioca a 13, Russell a 16 e addirittura Hamilton a 26. Insomma per le Ferrari non c’è proprio nulla da fare nemmeno questa volta. Chissà quando le rivedremo competitive.