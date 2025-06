Pronostico St. Louis City-Los Angeles Galaxy: vittoria assicurata con questo fattore

St. Louis City-Los Angeles Galaxy è un match valido per il diciottesimo turno della MLS: probabili formazioni, pronostico, e dove vedere la partita

Le ultime due della classe si affrontano in un match che mette in palio dei punti che dire pesanti è dire poco. Anche se, i Los Angeles Galaxy, ormai hanno abbandonato anche ogni possibilità di andare ai playoff. Sono solamente sette i punti conquistati fino al momento. Sì, e menomale che non ci sono retrocessioni.

A 14 invece ci sono i padroni di casa che in un certo senso possono ancora sperare nei playoff. Serve vincere, ovvio, e spera anche in un risultato positivo da qualche altro match. E siccome, se andassimo a vedere le rose che scenderanno in campo, diremmo che gli ospiti sono favoriti, non possiamo ovviamente non fare un passaggio su quelle che saranno le motivazioni in questo match. Ed è per questo che andiamo dritti su una vittoria dei padroni di casa. Sì, ma come?

I risultati venuti fuori in queste giornate, con le relative classifiche anche per quanto riguarda i gol fatti e quelli subiti, ci dicono che entrambe hanno un attacco spuntato – 14 e 15 gol segnati – e difese ballerine – 23 e 36 gol subiti. Quindi, ovvio, che se dietro si balla, c’è la possibilità che gli attaccanti possano in un certo senso sbloccarsi. Ed è per questo che crediamo fortemente che questo match possa davvero finire con almeno tre reti complessive.

Come vedere St. Louis City-Los Angeles Galaxy in diretta tv e in streaming

La sfida St. Louis City-Los Angeles Galaxy, in programma sabato alle 22:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del massimo campionato francese di calcio non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del St. Louis City è quotata 1.98 Goldbet e Lottomatica e 1.95 su Snai. Il segno GOL invece ha un valore di 1.52 su GoldBet e Lottomatica.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sì, questa è una gara da almeno una rete per squadre e anche almeno da tre reti complessive. Una sfida che si aprirà nel primo tempo e che, alla fine, vedrà uscire vincitrice la formazione che gioca in casa.

Le probabili formazioni di St. Louis City-Los Angeles Galaxy

ST. LOUIS CITY (4-3-3): Burki; Reid, Baumgarti, Kessler, Totland; Watts, Becher, Morales; Pompeu, Joao Klauss, Hartel.

LOS ANGELES GALAXY (4-3-3): Micovic; Yamane, Zanka, Yoshida, Nelson; Sanabria Magole, Cerrillo, Fagundez; Gabriel Pec, Matheus Nascimento, Painstil.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1