Pronostico PSG-Atletico Madrid: assenza pesante per i campioni d’Europa

PSG-Atletico Madrid è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca domenica alle 21:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

La prima partita di cartello di questo Mondiale per Club ripensato e ampliato dalla Fifa va in scena nell’iconico Rose Bowl di Pasadena (Los Angeles) tra i freschissimi campioni d’Europa del PSG e l’Atletico Madrid. Pronti, partenza, via e subito uno scontro diretto per il primo posto in un gruppo che non dovrebbe riservare grosse sorprese per quanto riguarda i nomi delle due qualificate alla fase ad eliminazione diretta: le altre squadre sono Botafogo e Seattle Sounders, con i brasiliani che potrebbero diventare dei pericolosi outsider.

Davanti agli occhi di Luis Enrique, condottiero del club parigino, scorrono ancora le immagini della fantastica notte di Monaco di Baviera, dove lo scorso 31 maggio i suoi ragazzi hanno letteralmente strapazzato l’Inter (5-0) regalando l’agognata Champions League alla squadra più vincente del calcio francese, la prima della sua storia. L’allenatore spagnolo c’è riuscito “stravolgendo” la politica del club, che negli ultimi anni era rimasto a mani vuote nonostante avesse speso fiumi di soldi per portare in riva alla Senna campioni del calibro di Messi, Mbappé e Neymar, tanto per citare i principali. Il PSG invece è salito sul trono d’Europa grazie alla forza del gruppo, ad un gioco ollaudato ma pure alla propensione al sacrificio: emblematica, in tal senso, la prestazione della stella Dembélé in fase di non possesso.

Luis Enrique senza Dembélé

Per i transalpini è stata una stagione sensazionale anche per ciò che hanno realizzato in patria, vincendo tutti i trofei in palio: Supercoppa di Francia, Ligue 1 e Coppa di Francia. Un “super Triplete”, se vogliamo.

Al contrario, è rimasta vuota la bacheca dell’Atletico Madrid, arrivato nuovamente terzo dietro al Barcellona ed al Real Madrid nella Liga e rimasto pure a digiuno di coppe nazionali. Non è stata comunque una stagione completamente da buttare per i Colchoneros, molto sfortunati in Champions League con la beffarda eliminazione ai calci di rigore contro i rivali del Real agli ottavi di finale. Diego Simeone, sempre al timone del club madrileno, contro il PSG schiererà i titolarissimi: davanti la coppia Alvarez-Sorloth, solo panchina invece per Griezmann, che non ha ancora sciolto le riserve sulla sua permanenza. Luis Enrique, dal canto suo, dovrà fare a meno di Dembélé: l’attaccante del PSG giocherà eventualmente dagli ottavi in poi. Dubbi per Barcola.

Come vedere PSG-Atletico Madrid in diretta tv in chiaro e streaming gratis

PSG-Atletico Madrid è in programma nella notte tra sabato e domenica alle 02:00 (ora italiana) al Rose Bowl di Los Angeles. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro. La sfida tra PSG e Atletico Madrid verrà trasmessa anche da Mediaset su Italia 1 (canale 106 e 106 del digitale) ed in streaming gratis sulle applicazioni di Mediaset Infinity e Sport Mediaset.

Comparazione quote

La vittoria del PSG è quotata a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.60 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai.

Il pronostico

Ci sono diverse incognite sull’atteggiamento con cui i grossi club approcceranno questa manifestazione, che si gioca al termine di una stagione lunga e dispendiosa. Non è scontata, dunque, la vittoria del PSG, comunque favorito per i tre punti: ci aspettiamo un match movimentato, da almeno tre gol complessivi, come nell’ultimo precedente risalente allo scorso novembre (l’Atletico Madrid ebbe la meglio 2-1 nella fase a girone unico della Champions League).

Le probabili formazioni di PSG-Atletico Madrid

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Doué, Gonçalo Ramos, Kvaratskhelia.

ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso; Llorente, Gimenez, Le Normand, Javi Galan; Simeone, De Paul, Barrios, Gallagher; Julian Alvarez, Sorloth.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1