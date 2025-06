Pronostico Palmeiras-Porto, giovani stelle contro: in palio il primo posto

Palmeiras-Porto è una partita della prima giornata della fase a gironi del Mondiale per Club 2025 e si gioca nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00: formazioni, pronostico, tv e streaming gratis.

Sulla carta sono le due favorite per la qualificazione agli ottavi in questo gruppo, uno di quelli che potrebbero riservare qualche sorpresa. Palmeiras e Porto, infatti, non possono permettersi di sottovalutare né gli egiziani dell’Al Ahly né l’Inter Miami di Messi: soprattutto questi ultimi, desiderosi di recitare il ruolo di terzo incomodo. Il Verdao, attualmente quarto nel Brasileirao, cercherò di dimostrarsi all’altezza di un club come il Porto, abituato a calcare certi tipi di palcoscenici in Europa.

Del resto per il Palmeiras non rappresenta una novità sfidare squadre di altri continenti: i biancoverdi, tre volte campioni di Libertadores, hanno sollevato la vecchia Coppa Intercontinentale nel 1999 ed hanno partecipato al Mondiale per Club (vecchia edizione) soltanto pochi anni fa, nel 2021. In Sudamerica è una delle squadre più attrezzate, che può contare su un impianto di gioco ben collaudato grazie al lavoro del tecnico portoghese Abel Ferreira, su questa panchina dal 2020. Lo dimostra anche il dominio nella fase a gironi della Libertadores, chiusa a punteggio pieno (6 vittorie su 6): nella competizione continentale ha brillato il talento Estevao (4 reti), l’esterno classe 2007 che è stato già arruolato dal Chelsea.

Dall’altro lato abbiamo invece un Porto che è reduce da una stagione complicata, condizionata dall’esigenza di rifondare dopo la fine dell’era Conceiçao: i Dragoes sono arrivati terzi nella Liga Portugal, ad oltre 10 punti dallo Sporting. L’allenatore argentino Martin Alselmi, tuttavia, può contare su uno dei talenti più luminosi del calcio lusitano, Rodrigo Mora, e – da qualche giorno – anche su Gabri Veiga, la stellina spagnola appena acquistata dai sauditi dell’Al-Ahli, che l’avevano preso due anni fa battendo la concorrenza del Napoli.

Come vedere Palmeiras-Porto in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Palmeiras-Porto è in programma nella notte tra domenica e lunedì alle 00:00 (ora italiana) al MetLife Stadium di East Rutherford. Il match sarà visibile gratuitamente attraverso la diretta streaming su DAZN. La piattaforma, grazie ad una partnership con la FIFA, trasmetterà tutte le 63 partite della manifestazione internazionale: basta registrarsi al sito per assistere all’incontro.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.43 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.80 su Snai.

Il pronostico

Il Palmeiras è stato discontinuo nell’ultimo periodo, perdendo due scontri diretti importanti nel Brasileirao con Cruzeiro e Flamengo. Gli uomini di Abel Ferreira, in ogni caso, non partono affatto battuti contro il Porto, come conferma pure il grande equilibrio nelle quote dei bookmaker. Non sarebbe una sorpresa, insomma, se il Verdao riuscisse ad evitare la sconfitta in un match da almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Palmeiras-Porto

PALMEIRAS (4-2-3-1): Weverton; Giay, Micael, Fuchs, Mayke; Emiliano Martinez, Ríos; Piquerez, Estêvão, Facundo Torres; Vitor Roque.

PORTO (3-4-2-1): Diogo Costa; Nehuen Perez, Eustaquio, Marcano; Joao Mario, Varela, Fábio Vieira, Moura; Mora, Gabri Veiga; Omorodion.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1